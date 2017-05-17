17.05.2017, 10:45

В четверг состоится открытие улицы Казе после реконструкции

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Teetööd Tartus Turu tänaval
Foto on illustratiivneFoto: Helena Pass

Завтра, 18 мая, в 14 часов вице-мэр Таллинна Калле Кландорф откроет в присутствии руководителей района Пирита, представителей заказчика, проектировщиков и строителей обновленную улицу Казе, сообщает Раэпресс.

Церемония состоится у ворот Академии МВД (Казе, 61).

Как отметил Кландорф, улица стала после реконструкции более гармоничной для зеленого пригорода, более удобной для участников движения и более безопасной.

На асфальте появились "лежачие полицейские", созданы места для парковки автомобилей, установлено новое экономичное освещение, в том числе специальное на пешеходных переходах.

Реконструкция обошлась более чем в полмиллиона евро.

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