В четверг состоится открытие улицы Казе после реконструкции

Завтра, 18 мая, в 14 часов вице-мэр Таллинна Калле Кландорф откроет в присутствии руководителей района Пирита, представителей заказчика, проектировщиков и строителей обновленную улицу Казе, сообщает Раэпресс.

Церемония состоится у ворот Академии МВД (Казе, 61).

Как отметил Кландорф, улица стала после реконструкции более гармоничной для зеленого пригорода, более удобной для участников движения и более безопасной.

На асфальте появились "лежачие полицейские", созданы места для парковки автомобилей, установлено новое экономичное освещение, в том числе специальное на пешеходных переходах.

Реконструкция обошлась более чем в полмиллиона евро.