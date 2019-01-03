В четверг Эстония отмечает день памяти сражавшихся в Освободительной войне(27)
В четверг, 3 января, в Эстонии вывешиваются государственные флаги, в 10:30 звонят церковные колокола и на радио объявляется минута молчания, передает rus.err.ee.
В четверг, 3 января, в Эстонии вывешиваются государственные флаги, в 10:30 звонят церковные колокола и на радио объявляется минута молчания, передает rus.err.ee.
3 января утром у подножия Монумента свободы в Таллинне проводится торжественная церемония с возложением венков от Эстонского государства, Сил обороны, Кайтселийта и дипломатического корпуса. Венки также возлагаются к памятникам Освободительной войне по всей Эстонии. В годовщину окончания войны звонят церковные колокола и на радио проводится минута молчания.
Государственные флаги вывешиваются не позднее 8:00 и спускаются на закате. Если флаг не спускается, в темное время суток он должен быть освещен.
Освободительная война, которую войска Эстонской Республики вели для защиты независимости Эстонии против войск Советской России и немецкого войскового соединения, в состав которого входили Ландесвер и т.н. "Железная дивизия", началась 28 ноября 1918 года.
В память об историческом событии в церкви Куусалу пройдут поминальное богослужение и концерт. Решающие бои Освободительной войны состоялись в период с 3 по 7 января 1919 года. В честь столетия Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий ”Путь свободы”.
”Сегодня сто лет назад в Освободительной войне удалось добиться первой крупной победы, с которой началось наступление народных войск с целью освобождения страны от противника”, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. ”Сто лет спустя мы можем по-прежнему радоваться завоеванной нашими праотцами свободе и выразить им за это благодарность — как во время богослужения в церкви Куусалу, так и подняв государственные флаги на своих домах. В календаре 3 января — это день памяти боровшихся в Освободительной войне”, — добавил Кихо.
В 14:00 у памятника Освободительной войны в Куусалу состоится минута памяти, с речью выступит вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа. За речью последуют поминальная церемония и возложение венков. На кладбище Куусалу состоится открытие могильной плиты с обозначением VR II/3 первого погибшего финского добровольца Аукуста Туоминена.
В 15:00 в церкви Куусалу начнется поминальное богослужение, на котором выступят министр обороны Юри Луйк и министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё, богослужение проведет архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма. На концерте выступит мужской хор Таллиннского университета под управлением Индрека Вийарда, солист — Калле Сепп.
В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году состоится серия событий ”Путь свободы”. В рамках этой серии состоятся народные походы, постановочные бои и памятные церемонии. Путь по Эстонии совершит и бронепоезд номер 7 Wabadus, который стартует 4 января из Кехра.
С информацией о серии событий ”Путь свободы” можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.
Период празднования столетнего юбилея Эстонской Республики продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee/ru.
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