В четверг Эстония отмечает день памяти сражавшихся в Освободительной войне



3 января утром у подножия Монумента свободы в Таллинне проводится торжественная церемония с возложением венков от Эстонского государства, Сил обороны, Кайтселийта и дипломатического корпуса. Венки также возлагаются к памятникам Освободительной войне по всей Эстонии. В годовщину окончания войны звонят церковные колокола и на радио проводится минута молчания.

Государственные флаги вывешиваются не позднее 8:00 и спускаются на закате. Если флаг не спускается, в темное время суток он должен быть освещен.

Освободительная война, которую войска Эстонской Республики вели для защиты независимости Эстонии против войск Советской России и немецкого войскового соединения, в состав которого входили Ландесвер и т.н. "Железная дивизия", началась 28 ноября 1918 года.

В память об историческом событии в церкви Куусалу пройдут поминальное богослужение и концерт. Решающие бои Освободительной войны состоялись в период с 3 по 7 января 1919 года. В честь столетия Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий ”Путь свободы”.