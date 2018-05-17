17.05.2018, 14:50

В честь национального животного выпущен сборник ”Волк” и открыта книжная выставка

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rus.delfi.ee
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В честь национального животного выпущен сборник ”Волк” и открыта книжная выставка
Фото: Меэли Кюттим

В Музее Таммсааре Таллиннского литературного центра состоялась презентация книги ”Волк”, посвященной национальному животному, и была открыта экспозиция книг про волков. В свежеизданном сборнике собраны лучшие фотографии волков за последнее десятилетие, которые дополняют рассказы об образе жизни волков и связанных с ним народных преданиях, сказано в пресс-релизе.

”Волк играет в истории нашей культуры очень важную роль: он оказал влияние на нашу картину мира, речь и самосознание, поэтому выход книги ”Волк” играет важную роль в распространении этой истории. Заодно я призываю все библиотеки, музеи и другие учреждения подхватить идею, зародившуюся в Кадриоргской библиотеке, и организовать выставки на тему книг о волках”, — сказал министр культуры Индрек Саар.

”В Эстонии сфотографировать волка удавалось только паре десятков фотографов. Сделать фотографию волка в природных условиях из укрытия или наполовину случайно — всегда редкая удача. В книге ”Волк” представлена значительная часть лучших фотографий волков, сделанных в Эстонии за последнее десятилетие. ”Волк” является первым печатным произведением, посвященным национальному животному, его создание стало возможным благодаря поддержке Liviko. Книга знакомит с жизнью волков, связанными с ними преданиями, а в предисловии писатель Вальдур Микита поясняет, почему ”серый” подходит на роль нашего национального животного”, — сказала составитель книги, пишущая о природе журналист Хелен Арусоо.

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”Волки в наших лесах являются живым доказательством того, что в Эстонии еще сохранилась дикая природа. В отличие от многих стран Европы, в которых вместе с лесами пропали и волки, эстонский лес по-прежнему представляет собой место обитания волков, ведущих скрытный образ жизни. ”Волк” — это дань уважения от Liviko древней природе Эстонии и нашему национальному животному”, — сказал руководитель поддержавшей издание книги AS Liviko Янек Кальви.

”У эстонцев имеется около пятисот эвфемизмом о волке — в разы больше, чем о других хищниках вместе взятых. В сказках волк обычно изображается злым или немного глупым. В литературе для взрослых роль волка уже не настолько однозначна, это порой даже мистический персонаж, что хорошо описывает Август Китцберг в книге ”Оборотень”, — сказала директор Таллиннского центра литературы, литературовед Маарья Вайно.

Для выставки книг про волков было выбрано около 40 произведений, среди них словари, сборники стихотворений и произведения художественной литературы, в заголовках которых есть слово ”волк”. Выставка будет открыта для общественности в Музее Таммсааре (Койдула, 12А, Таллинн) до 16 июня. Все заинтересованные могут ознакомиться с экспозицией бесплатно. Выставку книг о волках подготовили и оформили руководитель Кадриоргской библиотеки Майлис Олли и директор Таллиннского центра литературы Маарья Вайно.

Составлением книги ”Волк”, посвященной национальному животному, занималась Хелен Арусоо. Соавторами стали писатель Вальдур Микита, специалист по крупным животным и охотник Пеэп Мяннил, исследователь крупных животных Марко Кюбарсепп и фотографы природы Валерий Щербатых, Ингмар Муузикус, Свен Зачек, Кальмер Лехепуу, Урмас Тартес, Янек Йоаб, Ааре Удрас и Тармо Микуссаар.

Сборник проиллюстрирован фотографиями волков Эстонии. Дизайнер книги — Аско Кюннап, книга напечатана в типографии Printon Trükikoda, а издание книги было поддержано акционерным обществом Liviko.

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