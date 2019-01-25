В честь начала года эстонского языка в свет вышло два произведения книжной серии ЭР100

По словам автора книги ”100 лет эстонского языка” Карла Паюсалу, эстонский язык является основой самосознания эстонцев. Член руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тийт Пруули отметил, что формирование и сохранение своего государственного языка, несмотря на непростую историю государства, является примечательным достижением. ”Язык объединяет наш народ. Повествование историй является главным способом передачи нашей истории и надежд на будущее из поколения в поколение. Только на эстонском языке это можно сделать наиболее точно и понятно”, — добавил Пруули.

В книге Раймо Раага ”100 лет зарубежной Эстонии” представлен обзор жизни и организованной деятельности эстонцев за рубежом в последние сто лет. Наиболее подробно в книге представлен период между двумя мировыми войнами.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 43 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная книжная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.