11.10.2018, 21:00

В час пик поезда забиты до отказа, но Elron без помощи государства решить проблему не может

 (26)
rus.delfi.ee
EST 7
Rongiliiklus seiskus tulekahju tõttu Tartu jaama juhtimiskeskuses
Foto: Anni Õnneleid

Заполненный до отказа в часы пик и на выходных поезда Elron представляют проблему как для пассажиров, так и для самого предприятия. Однако Elron разводит руками и не предлагает решения, так как для дополнительной закупки поездов нет государственного постановления, хотя число пассажиров растет с каждым годом.

Путешествовавший на поезде Elron из Таллинна в Тарту в пятницу в 17:32 читатель Delfi сообщил, что при отправке с Балтийского вокзала поезд был настолько заполнен, что там было даже сложно найти стоячее место. Продавцу билетов пришлось практически протискиваться между людей. Другой читатель, путешествовавший в тот же вечер из Таллинна в Нарву, отметил, что ему удалось найти свободное сидячее место лишь в районе Тапа.

На вопрос о том, не думала ли фирма ввести дополнительную скидку или же специальные стоячие билеты, представитель Elron не ответил, а лишь упомянул, что желающие непременно получить сидячее место могут приобрести билет первого класса.

В декабре фирма планирует добавить в расписание новые рейсы, чтобы лучше отвечать на спрос со стороны клиентов.

Представитель Elron добавил, что число пассажиров поездов растет от года в год, так как люди поняли, что поезд — быстрое, безопасное и менее загрязняющее природу средство передвижения. Несмотря на это число поездов у фирмы остается прежним.

"Мы неоднократно подчеркивали, что исходя из роста числа пассажиров, необходимы дополнительные поезда, но государственного решения в отношении этого еще не поступало", — объяснил представитель фирмы.

Tallinn Hockey weekend
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