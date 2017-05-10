В Центристской партии назревает скандал из-за интервью Ольги Ивановой "Спутнику"

В Центристской партии назревает скандал, поводом для которого стало вчерашнее интервью члена правления политорганизации Ольги Ивановой российскому агентству "Спутник".

Накануне премьер-министр Юри Ратас заявил, что "Спутник" является инструментом пропаганды, а сегодня вопрос обсудили в правлении партии Центристской партии, где порекомендовали Ольге Ивановой в дальнейшем избегать интервью "Спутнику", в противном случае последуют более жесткие меры, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Центристская партия хочет продолжить оставаться партий премьер-министра в составе правительства. И мы должны считаться с установленными рамками. В том числе и внутри партии. Если определенные члены партии эту дискуссию не воспримут всерьез, то партия решит, с кем продолжить путь в правлении, а с кем нет", — пояснил зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд.

Сама же Иванова претензий однопартийцев не понимает, и обещает развития событий: "Премьер-министр Юри Ратас порекомендовал не давать интервью "Спутнику", но я думаю, что обсуждение еще продолжится, потому что не все члены фракции были единодушны по этому вопросу. Я думаю, что надо быть честным и общаться со всеми каналами одинаково, а не говорить русским одно, эстонским — другое… Развитие событий будет на следующей неделе. Я вам обещаю".