В центре внимания международной недели аллергии — уртикария, или крапивница

На этой неделе во всем мире проводится международная неделя аллергии, и в этом году ее главной темой стала хроническая уртикария, или крапивница. О том, что в точности представляет собой данная болезнь и как с ней справиться, рассказывает заведующая центром аллергологии и иммунологии Восточно-Таллиннской центральной больницы доктор Криста Ресс.

В центре внимания проходящей в настоящий момент международной недели аллергии в этом году находится хроническая уртикария. Уртикария, или крапивница — это одно из самых распространенных кожных заболеваний, которое проявляется в течение жизни почти у каждого пятого человека.

Обычно ее симптомом являются бледно-розовые зудящие волдыри, а иногда она также может сопровождаться ангиоэдемой, то есть отеком кожи и подкожной клетчатки. Волдыри могут иметь разный размер, от нескольких миллиметров до десятков сантиметров, и на коже их может быть от одного до нескольких сотен за раз. Волдыри, как правило, остаются на коже в течение нескольких часов, самое большее суток, после чего исчезают.

При этом сыпь может возникнуть в другом месте. Ангиоэдема возникает внезапно и чаще всего проявляется именно в области лица (на губах и веках), реже встречается отек языка и горла. Отек держится от 24 до 72 часов и затем отступает.

Как правило, уртикария быстро проходит и длится от нескольких дней до пары недель. Причиной острой уртикарии могут стать различные инфекции (чаще всего вирусные), принятые лекарства (например, некоторые антибиотики и противовоспалительные препараты, такие как аспирин, ибупрофен и др.), укусы насекомых, пищевые аллергены или различные физические факторы (например, жара, холод, вода, солнце и др.).

Хроническая уртикария — это заболевание, при котором сыпь проявляется ежедневно или почти каждый день, а приступ длится не менее шести недель. Это заболевание не заразно и не представляет опасности для жизни, и его причиной не является аллергия. Однако частота и непредсказуемость проявления хронических симптомов значительно снижают качество жизни человека и могут привести к нарушениям психики. Обычно хроническая уртикария через некоторое время проходит самостоятельно, но у отдельных пациентов высыпания могут длиться годами.

Целью лечения уртикарии является полное избавление от симптомов. Если причиной уртикарии стал какой-либо физический фактор, то его следует по возможности исключить. Из лекарств в первую очередь применяют противоаллергические, или антигистаминные препараты — их прием приводит к снижению зуда и исчезновению волдырей. Зачастую бывает достаточно одной таблетки в день, но иногда нужна большая дозировка. Поиск подходящего препарата и его дозировки может занять достаточно долгое время, из-за чего человек может потерять надежду на улучшение. И все же важно помнить, что для получения хорошего результата лечения препарат нужно принимать регулярно и ежедневно.

Как правило, пищевая аллергия не является причиной хронической уртикарии, но некоторые продукты из-за содержащихся в них добавок (различные амины, консерванты и другие добавки) могут привести к обострению уже имеющейся сыпи. Поэтому пациентам с уртикарией рекомендуется избегать потребления полуфабрикатов и консервированных продуктов (особенно рыбных консервов), салями и копченых колбас, квашеной капусты, сыра с плесенью, винограда и изюма, какао и шоколада, бананов, клубники, цитрусовых (в т.ч. апельсинов, мандаринов, лимонов, лаймов, помело), паприки, бобовых, томатов и кетчупа, горчицы, уксуса, газированных и алкогольных напитков.

Уртикария — это заболевание, которое, как правило, через некоторое время проходит самостоятельно. Но до тех пор нужно соблюдать предписания и рекомендации по лечению, данные врачом, чтобы взять болезнь под контроль, и не терять надежды — в один прекрасный день уртикария пройдет!