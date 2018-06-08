08.06.2018, 11:10

В центре Таллинна планируется создать посвященный Тбилиси парк

 (9)
rus.delfi.ee
EST 1
В центре Таллинна планируется создать посвященный Тбилиси парк
Foto: Kesklinna valitsus

На территории зеленой зоны Рауа, где когда-то располагалось первое представительство Грузии в Эстонии, в следующем году планируется создать посвященный Тбилиси сквер, сообщает управа Кесклинна.

Вчера посол Республики Грузия в Эстонии Теа Ахвелидиани и мэр Таллинна Таави Аас торжественно открыли композицию с мемориальной табличкой, в память о находившемся в 1920-1921 годах в Таллинне, по адресу Нарвское шоссе 20, первом представительстве Республики Грузия в Эстонии.

Композиция, созданная главным специалистом управы района Кесклинн Мартом Метсом, символизирует грузинский ландшафт и оформлена с использованием цветов грузинского флага. Мемориальная табличка композиции знаменует 100-летие со времени создания первой Грузинской Демократической Республики.

”Установление памятной фигуры — это первый шаг по облагораживанию зеленой зоны Рауа. В следующем году планируется сделать здесь небольшой парк, посвященный городу Тбилиси. Надеемся, что он станет местом, где будет приятно проводить время. Парк будет также нести символическое значение”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Посол Республики Грузия в Эстонии Теа Ахвелидиани выразила надежду, что сотрудничество между городом Таллинном и грузинской общиной продолжится и в будущем, и поблагодарила город за создание памятной композиции.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Эти русские всегда требуют скидок”. Возмущенный пассажир Elron: кондуктор отказалась продать мне льготный билет и оскорбила меня!

08.06.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. По его словам, ему необоснованно не продали льготный билет, а потом еще и обругали. В Elron же говорят, что их работник разговаривал вежливо и поступил в соответствии с правилами.
Подробнее


Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей

08.06.2018
Социальная сеть Facebook оказалась вновь замешана в скандале с доступом к конфиденциальной информации пользователей. На этот раз открыть личные записи 14 млн участников позволила ошибка при тестировании новых функций, пишет РБК.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читатель: у нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое

08.06.2018
"Уже много говорили на эту тему, но ничего не меняется. У нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое. Установлен такой предел дохода, при котором человек либо не может работать нормально, либо не получит пенсию по инвалидности. Но эти люди и так уже пострадали, поплатились своим здоровьем, почему же они должны лишаться еще и денег?" — пишет читатель "МК Эстонии".
Подробнее


-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €

Интервью c мэром Нарвы Таммисте: почему он не против целлюлозного комбината в Нарве и почему город не построит мечеть для беженцев

08.06.2018
”Виру Проспект” опубликовал вторую часть интервью с мэром Нарвы Тармо Таммисте, основанное на вопросах заданных читателями газеты и приуроченное ко Дням города, в котором, в частности, сказал, что, если бы Нарве предложили построить на ее территории целлюлозный комбинат, то он был бы только за.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Какие плюсы и минусы есть у добровольной медицинской страховки и может ли она стать полноценной заменой государственной системе медстрахования

08.06.2018
Страхование здоровья, наверное, самое важное из всех возможных. В Эстонии действует система государственного медицинского страхования, однако оно предоставляется не всем. Причем многие из тех 7% населения страны, у кого такой страховки нет, и не спешат о ней позаботиться — длинные очереди к врачам и невозможность получить необходимое лечение сразу заставляют их обращать внимание на альтернативные варианты.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ