В центре Таллинна планируется создать посвященный Тбилиси парк

На территории зеленой зоны Рауа, где когда-то располагалось первое представительство Грузии в Эстонии, в следующем году планируется создать посвященный Тбилиси сквер, сообщает управа Кесклинна.

Вчера посол Республики Грузия в Эстонии Теа Ахвелидиани и мэр Таллинна Таави Аас торжественно открыли композицию с мемориальной табличкой, в память о находившемся в 1920-1921 годах в Таллинне, по адресу Нарвское шоссе 20, первом представительстве Республики Грузия в Эстонии.

Композиция, созданная главным специалистом управы района Кесклинн Мартом Метсом, символизирует грузинский ландшафт и оформлена с использованием цветов грузинского флага. Мемориальная табличка композиции знаменует 100-летие со времени создания первой Грузинской Демократической Республики.