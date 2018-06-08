08.06.2018, 11:10

В центре Таллинна планируется создать посвященный Тбилиси парк

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rus.delfi.ee
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В центре Таллинна планируется создать посвященный Тбилиси парк
Foto: Kesklinna valitsus

На территории зеленой зоны Рауа, где когда-то располагалось первое представительство Грузии в Эстонии, в следующем году планируется создать посвященный Тбилиси сквер, сообщает управа Кесклинна.

Вчера посол Республики Грузия в Эстонии Теа Ахвелидиани и мэр Таллинна Таави Аас торжественно открыли композицию с мемориальной табличкой, в память о находившемся в 1920-1921 годах в Таллинне, по адресу Нарвское шоссе 20, первом представительстве Республики Грузия в Эстонии.

Композиция, созданная главным специалистом управы района Кесклинн Мартом Метсом, символизирует грузинский ландшафт и оформлена с использованием цветов грузинского флага. Мемориальная табличка композиции знаменует 100-летие со времени создания первой Грузинской Демократической Республики.

”Установление памятной фигуры — это первый шаг по облагораживанию зеленой зоны Рауа. В следующем году планируется сделать здесь небольшой парк, посвященный городу Тбилиси. Надеемся, что он станет местом, где будет приятно проводить время. Парк будет также нести символическое значение”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Посол Республики Грузия в Эстонии Теа Ахвелидиани выразила надежду, что сотрудничество между городом Таллинном и грузинской общиной продолжится и в будущем, и поблагодарила город за создание памятной композиции.

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