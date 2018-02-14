В центре Таллинна открылся поп-ап киоск, где можно купить цветы

Возле ворот Виру на горке Мусумяги сегодня с самого утра можно приобрести цветы в поп-ап киоске, сообщает управа Кесклинна.

Цветочный киоск открылся на горке Мусумяги сегодня в 8 утра. ”Так как цветочный рынок на улице Виру уже некоторое время закрыт, а в День друзей многие хотят приобрести цветы для своих близких, то мы решили временно открыть киоск на горке Мусумяги”, — сказал старейшина Кесклинна Владимир Свет.

Со вчерашнего вечера деревья на горке Мусумяги украшают сердца, а рядом стоит большая инсталляция в виде светящегося сердца.

”У этой инсталляции достаточно вдохновляющее название — Муси. Вы точно не пройдете мимо нее. Небольшой подиум позволит вам сделать самые красивые фотографии”, — сказал Владимир Свет.

Эта инсталляция останется, по словам старейшины, на горке Мусумяги до начала весны. Фотографии, сделанные у Муси, можно выставить с хештэгом #sydalinn и поучаствовать в розыгрыше подарка.