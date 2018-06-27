27.06.2018, 20:41

В центре Таллинна открыла двери организация, помогающая детям с особыми потребностями


rus.delfi.ee
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MTÜ Eriline Maailm heategevuslik näitus
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

В принадлежащих Таллинну помещениях, расположенных по адресу Манеэжи 3, начала работу некоммерческая организация MTÜ Eriline Maailm, которая поддерживает детей с особыми потребностями и их родителей, вне зависимости от возраста ребенка и его диагноза.

”MTÜ Eriline Maailm занимается очень важными для общества темами, на которые незаслуженно обращается мало внимания, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Помещения организации находятся в центре города и это делает помощь детям с особыми потребностями более доступной”.

”Для нас новое помещение — это глоток свежего воздуха. Оно очень удобно расположено — из любого района города до нас будет легко добраться”, — отметила основательница MTÜ Eriline Maailm Юлия Степанова.

В новом помещении находится инфоцентр, куда люди могут приходить на консультации. Здесь также тут будут проходить занятия по дошкольному развитию детей. Для этого пространство разделено на игровое и учебное.

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