В центре Таллинна откроют стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви

”Для нас важно, чтобы в условиях быстро развивающегося города, каким является Таллинн, была запечатлена его история. Особенно важно, чтобы не терялась память о тех постройках, которые раньше определяли облик центра города. К ним, несомненно, относится и находившаяся в микрорайоне Компасси Таллиннская Введенская церковь, здание которой было снесено около 60 лет назад, и на месте которой сейчас находится популярные цветочный магазин Kannike”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Таллиннская Введенская церковь подворья Пюхтицкого Успенского монастыря с 1902 по 1960 год находилась на углу нынешних улиц Гонсиори и Реймани. В 1900 году на территории подворья был заложен двухэтажный каменный храм, который был построен два года спустя. Проект здания был выполнен архитектором Николаем Никоновым. В годы Второй мировой войны комплекс подворья пострадал дважды — в 1941 и 1944 годах, но церковь была отреставрирована. Церковь пала жертвой масштабной кампании СССР по борьбе с религией. В 1960 году она была снесена под предлогом расширения улиц.

В открытии стенда 5 января примет участие Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений. После открытия пройдут экскурсии по микрорайону Компасси на эстонском и русском языках.

Открытие стенда пройдет в рамках проекта Управы района Кесклинн, посвященного памятникам архитектуры, которые украшали городское пространство в прошлом, но к сегодняшнему дню исчезли. Первый такой стенд был открыт в декабре прошлого года на углу улиц Койду и Луйзе и был посвящен дому, в котором родилась Марие Ундер.