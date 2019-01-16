В центре Таллинна будет построен Дом здоровья стоимостью 20 миллионов евро

Тармо Лаанету, один из собственников Pharma Plaza OÜ, фирмы, занимающейся развитием Дома здоровья, сказал, что строящееся здание представляет собой второй этап его стратегии, направленной на создание в районе Веэренни самого большого в Эстонии современного городка частной медицины.

”Это делается прежде всего в интересах пациентов, для комфорта и экономии. Смысл в том, чтобы как можно больше услуг предоставлялось в одном месте”, — сказал Лаанету и добавил, что возникающая синергия будет приносить прибыль и предприятию.

Первый дом городка — Veerenni Tervisekeskus, — строительство которого завершилось летом 2016 года, сегодня уже очень успешно работает, что же касается нового Дома здоровья площадью около 10 000 квадратных метров, то уже сейчас в отношении более половины его площадей заключены договоры.

Фредрик Гилленхаммар, член правления Pharma Plaza OÜ, отметил, что в силу специфических требований, предъявляемых в отношении помещений, подходящих для предоставления услуг здравоохранения, в центральной части Таллинна их пока мало.