В центре Таллинна будет построен Дом здоровья стоимостью 20 миллионов евро

”Рост благосостояния общества и возможность направлять услуги в соответствии с потребностями клиента дали толчок быстрому развитию частного сектора в здравоохранении. Однако для предприятий здравоохранения в Таллинне в быстроразвивающейся сфере недвижимости комплексных решений ещё недостаточно, и мы видим, что рынок совершенно точно испытывает в них потребность”, — сказал он.
Девелопер заключил договор с якорным арендатором — Confido Healthcare Group, — который откроет на трёх этажах здания самый современный в Северных странах частный медицинский центр.
”Confido за пять лет своей деятельности прошёл путь от маленького центра врачей до одной из ведущих в Эстонии частных клиник общего профиля, где работают более полусотни высококлассных врачей и специалистов и которая предлагает более 300 услуг, связанных со здравоохранением и хорошим самочувствием, — пояснила руководитель центра Кади Ламбот потребность в новых более просторных помещениях. — Нашим приоритетом всегда было высокое качество услуг, и в сотрудничестве с разработчиками услуг мы сможем в помещениях нового здания, построенных с учетом потребностей клиники, вывести опыт пациентов на новый уровень”.
В новом Доме здоровья на площади более 3000 квадратных метров Confido откроет медицинский центр Confido Erameditsiinikeskus, который будет предлагать услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов и амбулаторной хирургии, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskuse, экспертный центр гигиены труда Juno Tervis и предоставляющее радиологические услуги предприятие Nordic Imaging.
Строительство восьмиэтажного здания Pharma Plaza в одном из наиболее быстро развивающихся микрорайонов Таллинна — в Веэренни — завершится летом 2020 года. В здании энергокласса ”B”, оснащенном солнечными коллекторами и решением умного дома, предприятия здравоохранения будут располагаться на нетто-площади более 10 000 квадратных метров. Благодаря подземной парковке и вместительному парковочному дому в распоряжении Pharma Plaza будет более 300 мест для парковки автомобилей. Архитектор здания Рейн Мурула, строительство ведёт Rand & Tuulberg.
Инвесторами Pharma Plaza OÜ являются шведская компания по развитию недвижимости Galjaden Fastigheter AB и Global Estate Partners OÜ.