16.01.2019, 10:47

В центре Таллинна будет построен Дом здоровья стоимостью 20 миллионов евро

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rus.delfi.ee
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В центре Таллинна будет построен Дом здоровья стоимостью 20 миллионов евро
Pharma Plaza OÜ

В центре Таллинна в микрорайоне Веэренни началось строительство 8-этажного здания Pharma Plaza общей стоимостью более 20 миллионов евро для частного медицинского предприятия. Якорный арендатор — Confido — откроет в Доме здоровья, строительство которого завершится летом 2020 года, самый современный в Северных странах частный медицинский центр.

Тармо Лаанету, один из собственников Pharma Plaza , фирмы, занимающейся развитием Дома здоровья, сказал, что строящееся здание представляет собой второй этап его стратегии, направленной на создание в районе Веэренни самого большого в Эстонии современного городка частной медицины.

”Это делается прежде всего в интересах пациентов, для комфорта и экономии. Смысл в том, чтобы как можно больше услуг предоставлялось в одном месте”, — сказал Лаанету и добавил, что возникающая синергия будет приносить прибыль и предприятию.

Первый дом городка — Veerenni Tervisekeskus, — строительство которого завершилось летом 2016 года, сегодня уже очень успешно работает, что же касается нового Дома здоровья площадью около 10 000 квадратных метров, то уже сейчас в отношении более половины его площадей заключены договоры.

Фредрик Гилленхаммар, член правления Pharma Plaza OÜ, отметил, что в силу специфических требований, предъявляемых в отношении помещений, подходящих для предоставления услуг здравоохранения, в центральной части Таллинна их пока мало.

”Рост благосостояния общества и возможность направлять услуги в соответствии с потребностями клиента дали толчок быстрому развитию частного сектора в здравоохранении. Однако для предприятий здравоохранения в Таллинне в быстроразвивающейся сфере недвижимости комплексных решений ещё недостаточно, и мы видим, что рынок совершенно точно испытывает в них потребность”, — сказал он.

Девелопер заключил договор с якорным арендатором — Confido Healthcare Group, — который откроет на трёх этажах здания самый современный в Северных странах частный медицинский центр.

”Confido за пять лет своей деятельности прошёл путь от маленького центра врачей до одной из ведущих в Эстонии частных клиник общего профиля, где работают более полусотни высококлассных врачей и специалистов и которая предлагает более 300 услуг, связанных со здравоохранением и хорошим самочувствием, — пояснила руководитель центра Кади Ламбот потребность в новых более просторных помещениях. — Нашим приоритетом всегда было высокое качество услуг, и в сотрудничестве с разработчиками услуг мы сможем в помещениях нового здания, построенных с учетом потребностей клиники, вывести опыт пациентов на новый уровень”.

В новом Доме здоровья на площади более 3000 квадратных метров Confido откроет медицинский центр Confido Erameditsiinikeskus, который будет предлагать услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов и амбулаторной хирургии, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskuse, экспертный центр гигиены труда Juno Tervis и предоставляющее радиологические услуги предприятие Nordic Imaging.

Строительство восьмиэтажного здания Pharma Plaza в одном из наиболее быстро развивающихся микрорайонов Таллинна — в Веэренни — завершится летом 2020 года. В здании энергокласса ”B”, оснащенном солнечными коллекторами и решением умного дома, предприятия здравоохранения будут располагаться на нетто-площади более 10 000 квадратных метров. Благодаря подземной парковке и вместительному парковочному дому в распоряжении Pharma Plaza будет более 300 мест для парковки автомобилей. Архитектор здания Рейн Мурула, строительство ведёт Rand & Tuulberg.

Инвесторами Pharma Plaza OÜ являются шведская компания по развитию недвижимости Galjaden Fastigheter AB и Global Estate Partners OÜ.

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