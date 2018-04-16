В Центре русской культуры состоится день открытых дверей

В рамках городского фестиваля русской культуры 100Ѣ FEST и Дней русского просвещения 21 апреля в Центре русской культуры пройдет День открытых дверей.

В субботу гостям представится возможность посетить бесплатные лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В 10:00 в Малом зале состоится лекция ”Cанкт-Петербург — воплощенная мечта Петра Великого”, ее прочтет профессор исторического института Российской Академии наук Евгений Анисимов (Санкт-Петербург).

В 13:00 начнется экскурсия по зданию ЦРК — ”Наш дом открыт для всех” на русском языке, а в 14:00 она пройдет на эстонском.

Посетители ЦРК смогут поучаствовать в уникальной интерактивной репетиции хоровой студии ”Аллегро” Светланы Заугаровой — ”Народная песня доступна всем”, она начнется в Большом зале в 13:00. В это же время в Малом зале пройдет лекция-концерт ”Эстонские композиторы и ленинградская консерватория”, ее проведет Владимир Игнатов.

В 15:00 в Малый зал приглашаются любители литературы — Елена Скульская и её Поэтическое объединение проведут мастер-класс ”Если ты чувствуешь, что ты не такой как все — тебе к нам” при участии актрисы Марии Шорстовой (Москва).