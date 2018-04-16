16.04.2018, 20:48

В Центре русской культуры состоится день открытых дверей


rus.delfi.ee
EST 4
Daniel Sloss Vene Kultuurikeskuses
Vene Kultuurikeskus.Foto: Hendrik Osula

В рамках городского фестиваля русской культуры 100Ѣ FEST и Дней русского просвещения 21 апреля в Центре русской культуры пройдет День открытых дверей.

В субботу гостям представится возможность посетить бесплатные лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В 10:00 в Малом зале состоится лекция ”Cанкт-Петербург — воплощенная мечта Петра Великого”, ее прочтет профессор исторического института Российской Академии наук Евгений Анисимов (Санкт-Петербург).

В 13:00 начнется экскурсия по зданию ЦРК — ”Наш дом открыт для всех” на русском языке, а в 14:00 она пройдет на эстонском.

Посетители ЦРК смогут поучаствовать в уникальной интерактивной репетиции хоровой студии ”Аллегро” Светланы Заугаровой — ”Народная песня доступна всем”, она начнется в Большом зале в 13:00. В это же время в Малом зале пройдет лекция-концерт ”Эстонские композиторы и ленинградская консерватория”, ее проведет Владимир Игнатов.

В 15:00 в Малый зал приглашаются любители литературы — Елена Скульская и её Поэтическое объединение проведут мастер-класс ”Если ты чувствуешь, что ты не такой как все — тебе к нам” при участии актрисы Марии Шорстовой (Москва).

В завершение вечера, в 18:00, в Малом зале откроется музыкальный салон ”Очарованье русского романса”: любимые русские романсы зрители смогут спеть вместе с Эдуардом Томаном и солисткой ”Трио Романс” Галиной Тимониной.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. С программой можно ознакомиться на сайте ЦРК: www.venekeskus.ee.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности трагедии в Кохтла-Ярве, предстоящие сокращения на Sangar и старт госэкзаменов

16.04.2018
Полиция задержала в Нарве 18-летнего молодого человека, которого есть основание подозревать в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве. Девочка и молодой человек были знакомы. Сегодня стало известно, что с тартуского Sangar будет сокращено 65 человек. Также сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке "Главное за день".
Подробнее

”Чтобы не выпендривался”. Уволенная главред ETV+ о причинах ухода и сложностях работы

16.04.2018
Руководство государственного телевидения Эстонии объявило об увольнении главного редактора русскоязычного телеканал ETV+ Дарьи Саар, возглавлявшего его с момента запуска в 2015 году. Ее обязанности с 25 мая будет исполнять член правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Урмас Ору, генеральным продюсером собственных программ ETV+ станет Ханнела Липпус. О том, как делать телевидение для русских в Эстонии, и почему ее работа не устраивала руководство, Дарья Саар рассказала в интервью ”Спектр.Пресс”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100072
109,- €
-20% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
95,20 €
-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €

Женщина, разместившая на сайте знакомств объявление от чужого имени, получила условный срок

16.04.2018
В конце прошлой недели Тартуский уездный суд признал виновной 24-летнюю Кярди, которая от имени своей знакомой разместила на сайте знакомств объявление о поиске отношений для секса.
Подробнее


Надоело сидеть без работы? Хотите изменить судьбу? Этот проект — специально для вас!

16.04.2018
Информация для жителей Таллинна и Харьюмаа.
Для тех, кто хочет работать!

Центр общественной инициативы по интеграции со 2 апреля 2018 года до 1 апреля 2020 года проводит проект, финансируемый Европейским социальным фондом.
Подробнее

ВИДЕО! ”Костя и Великан”: спектакль о мистических страницах биографии первого президента ЭР поставит российский режиссер

16.04.2018
С 25 июля по 5 августа 2018 года в театральном зале бывшей котельной в поселке Виннисту будет демонстрировать спектакль “Костя и Великан”, рассказывающий о трагической судьбе первого президента Эстонской республики Константина Пятса. В качестве постановщика был приглашен известный российский театральный режиссер Александр Огарев. Сегодня на специальной пресс-конференции авторы постановки рассказали о том, как появилась идея спектакля, как рождалась пьеса и что в результате смогут увидеть зрители.
Подробнее



Налоговые реформы-2018: что можно исправить?

16.04.2018
Согласно прошлогоднему рейтингу международного исследовательского центра Tax Foundation, Эстония уже четвертый год подряд возглавляет топ стран Организации экономического сотрудничества и развития с наиболее дружелюбной налоговой системой. По сравнению, например, с соседней Латвией наше государство в плане налогообложения выглядит пока еще более привлекательным. О прочих нюансах эстонской налоговой системы пойдет речь на II таллиннском бизнес-форуме 22 мая 2018 года.
Подробнее