В центре культуры ”Сальме” выявлены нарушения: директор переведен на нижестоящую должность

Городская служба внутреннего контроля представила Таллиннской мэрии отчет о проверке, проведенной в центре культуры ”Сальме”. В ходе проверки в работе центра были обнаружены различные нарушения. В связи с этим районная управа Пыхья-Таллинна приняла ряд кадровых решений.

Директор центра культуры Тоомас Лоо переведен на нижестоящую должность. Также трудовой договор был расторгнут с главным администратором "Сальме". По меньшей мере еще с одним руководящим работником трудовые отношения будут прекращены в ближайшее время.

Исполняющим обязанности директора центра ”Сальме” назначен главный специалист по культуре и образованию управы Пыхья-Таллинна Стен Светляков. Для замещения должности директора будет объявлен открытый конкурс.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, основательная проверка работы центра культуры ”Сальме” была начата в начале 2017 года по просьбе районной управы.

”Первый этап проверки был сосредоточен на деятельности детского театра и ее результаты привели к прекращению трудовых отношений с Меэлисом Пайем. Моя цель состоит в том, чтобы превратить ”Сальме” в современный центр культуры, ни в чем не уступающий ”Котлу культуры” и ”Свободной сцене”. Новый руководитель ”Сальме”, которого мы будем искать через открытый конкурс, должен будет вывести центр культуры на совершенно новый уровень”, — сказал Кальюлайд.

Согласно отчету внутреннего контроля, в центре ”Сальме” отсутствовали документы, регламентирующие порядок работы, также не велся учет за деятельностью кружков, а система оплаты труда руководителей кружков была недостаточно прозрачной.

Цены, по которым помещения сдавались в аренду, не соответствовали действующему прейскуранту. Помещения кафе использовались фирмой, связанной с одним из работников ”Сальме”.

Эффективность организации труда в центре вызывает большие сомнения. Например, в центре работают 6 штатных уборщиц, но, несмотря на это, для уборки помещений после спектаклей и других вечерних мероприятий почему-то заключены отдельные договоры подряда. Зарплату получают два дворника, но стрижку травы центр оплачивает дополнительно .

Служба внутреннего контроля особо отметила, что руководство ”Сальме” так и не удосужилось исправить недочеты, выявленные предыдущими проверками, проведенными в 2013 и в 2015 году.