07.05.2018, 22:00

В центре культуры ”Линдакиви” отметят День Европы

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rus.delfi.ee
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Lasnamägi, Lasnamäe, Lindakivi kultuurikeskus
Lindakivi kultuurikeskusFoto: Karin Kaljuläte

Во вторник, 8 мая в 13 часов в центре культуры ”Линдакиви” отметят День Европы. На мероприятии выступят Николай Караев (советник депутата Европейского парламента Яны Тоом) и пианистка Мария Магдик, сообщает управа Ласнамяэ.

Караев и модератор мероприятия Мария Юферева обсудят важные для Европы события и решения.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, празднование Дня Европы в центре культуры ”Линдакиви” стало хорошей традицией. ”В этом году праздничный концерт будет предварять дискуссия на тему Дня Европы, в ходе которой мы попытаемся понять, что этот день значит для стран-участниц ЕС. Обязательно остановимся мы и на актуальных решениях Европейского парламента, которые непосредственно влияют на жизнь в Эстонии”, — сообщила Юферева.

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