Во вторник, 8 мая в 13 часов в центре культуры ”Линдакиви” отметят День Европы. На мероприятии выступят Николай Караев (советник депутата Европейского парламента Яны Тоом) и пианистка Мария Магдик, сообщает управа Ласнамяэ.

Караев и модератор мероприятия Мария Юферева обсудят важные для Европы события и решения.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, празднование Дня Европы в центре культуры ”Линдакиви” стало хорошей традицией. ”В этом году праздничный концерт будет предварять дискуссия на тему Дня Европы, в ходе которой мы попытаемся понять, что этот день значит для стран-участниц ЕС. Обязательно остановимся мы и на актуальных решениях Европейского парламента, которые непосредственно влияют на жизнь в Эстонии”, — сообщила Юферева.