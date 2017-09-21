В целях безопасности школьный персонал будет иметь право проверять личные вещи учеников

На своем заседании Рийгикогу приняло к рассмотрению изменения законопроекта об основной школе и гимназии, согласно которым в дальнейшем школьный персонал будет вправе осматривать личные вещи учеников.



По словам члена фракции реформистов Юргена Лиги, решение пересмотреть данный проект было принято, исходя из мирового опыта. Случались прецеденты, когда ученики пытались пронести в школу запрещенные вещества и опасные предметы, но были вовремя остановлены школьным персоналом, передает rus.err.ee.

Если сейчас школьный персонал не имеет права осматривать личные вещи учеников, то согласно новому законопроекту учителя и директор будут вправе это делать.

"Если в ходе проверки будет найдено что-то запрещенное, тогда школьный персонал должен будет деликатно попросить отдать эти вещи на хранение. Если ученик от этого откажется, тогда школьный персонал будет вправе ограничить ребенку передвижение или наказать его каким-то другим образом. Конечно, мы не говорим о насилии", — сказал Юрген Лиги.