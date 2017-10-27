В бывшем общежитии Морской акдемии на улице Мустакиви произошел пожар

Сегодня в 12.20 Спасательный департамент получил сообщение о том, что в Таллинне на улице Мустакиви происходит пожар в многоэтажном здании.
По данным Спасательного департамента, возгорание произошло в здании по адресу Мустакиви, 25, где ранее находилось общежитие Морской академии, а сейчас там идут строительные работы.
В подвале бывшего общежития горела катушка с кабелем. На данный момент пожар потушен, помещения проветриваются.
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