27.10.2017, 13:29

В бывшем общежитии Морской академии на улице Мустакиви произошел пожар

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rus.delfi.ee
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Põleng Mustakivi teel Foto: Veiko Vares

Сегодня в 12.20 Спасательный департамент получил сообщение о том, что в Таллинне на улице Мустакиви происходит пожар в многоэтажном здании.

По данным Спасательного департамента, возгорание произошло в здании по адресу Мустакиви, 25, где ранее находилось общежитие Морской академии, а сейчас там идут строительные работы.

В подвале бывшего общежития горела катушка с кабелем. На данный момент пожар потушен, помещения проветриваются.

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