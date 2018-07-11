11.07.2018, 07:20

В Брюсселе стартует саммит НАТО: от Эстонии на месте — Ратас, Миксер, Луйк и Террас

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rus.delfi.ee
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NATO VÄLISMINISTRITE TIPPKOHTUMINE TALLINNAS
NATO VÄLISMINISTRITE TIPPKOHTUMINE TALLINNASFoto: Arno Mikkor

Премьер-министр Юри Ратас примет сегодня и завтра участие в проходящем в Брюсселе саммите НАТО вместе с министром иностранных дел Свеном Миксером, министром обороны Юри Луйком и командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом.

Брюссельский саммит НАТО сосредоточится на трансатлантическом единстве, справедливом распределении вкладов союзников, укреплении потенциала сдерживания и обороны НАТО, а также на сотрудничестве НАТО и Европейского союза, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Кроме того, на повестке дня стоит встреча союзников с главами Грузии и Украины, а также встреча по вопросам миссии НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана. В рамках саммита Македония получит приглашение для начала переговоров о вступлении в альянс.

”На саммите в Брюсселе снова соберутся 29 глав государств и правительств, чтобы обсудить, в каком направлении следует двигаться трансатлантическому альянсу, чтобы по-прежнему занимать свои высокие позиции. Надеюсь, что на саммите примут несколько решений, укрепляющих безопасность Эстонии и всех наших союзников”, — сказал премьер-министр.

”Эстония ожидает, что на саммите будет принято решение об увеличении численности находящихся в высокой боеготовности войск союзников и содействии способности НАТО перемещать дополнительные войска по всей Европе и через Атлантический океан. Эти решения помогут НАТО и союзным странам более оперативно реагировать в случае кризиса, чтобы обеспечить уже находящимся в регионе войскам необходимую поддержку”, — сказал Ратас.

В рамках саммита НАТО министр обороны Луйк подпишет соглашение, заключенное между Данией, Латвией и Эстонией о создании многонациональной дивизии НАТО ”Север” и рамочного договора на приобретение боеприпасов.

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