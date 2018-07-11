В Брюсселе стартует саммит НАТО: от Эстонии на месте — Ратас, Миксер, Луйк и Террас

Премьер-министр Юри Ратас примет сегодня и завтра участие в проходящем в Брюсселе саммите НАТО вместе с министром иностранных дел Свеном Миксером, министром обороны Юри Луйком и командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом.

Брюссельский саммит НАТО сосредоточится на трансатлантическом единстве, справедливом распределении вкладов союзников, укреплении потенциала сдерживания и обороны НАТО, а также на сотрудничестве НАТО и Европейского союза, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Кроме того, на повестке дня стоит встреча союзников с главами Грузии и Украины, а также встреча по вопросам миссии НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана. В рамках саммита Македония получит приглашение для начала переговоров о вступлении в альянс.

”На саммите в Брюсселе снова соберутся 29 глав государств и правительств, чтобы обсудить, в каком направлении следует двигаться трансатлантическому альянсу, чтобы по-прежнему занимать свои высокие позиции. Надеюсь, что на саммите примут несколько решений, укрепляющих безопасность Эстонии и всех наших союзников”, — сказал премьер-министр.