В Брюсселе прошла встреча группы по парламентскому контролю Европейского полицейского ведомства

В Брюсселе прошла первая встреча рабочей группы по совместному парламентскому контролю Европейского полицейского ведомства, на которой участники обсудили приоритеты на следующие четыре года в сфере борьбы с организованной и тяжкой преступностью в ЕС. Утверждение же регламента рабочей группы было перенесено на период председательства Болгарии в ЕС, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Руководитель делегации Эстонии Райво Аэг поблагодарил государства-члены группы за предложения по внесению поправок, которые позволили приблизиться к компромиссу в вопросе разработки регламента сотрудничества. ”Мы учли предложения национальных парламентов и сделали серьезный шаг вперед, — сказал Аэг. — Регламент работы — это рамочный документ, который устанавливает основные принципы. Обсуждать детали мы продолжим в Болгарии”.

По словам Аэга, регламент работы ощутимо повышает участие национальных парламентов и дает им более широкие полномочия при принятии решений. ”Теперь наша цель — перейти к существенным вопросам и обсудить, каким образом государства-члены ЕС могут внести более ощутимый вклад в работу Европола”, — сказал Аэг.

По мнению члена делегации Эстонии Калле Лаанета, более тесное сотрудничество на уровне национальных парламентов и Европейского парламента позволит укрепить и сотрудничество между Европейским полицейским ведомством и государствами-членами ЕС по обеспечению безопасности в Европе и борьбе с международной организованной преступностью.

На первом заседании рабочей группы, которое прошло в Брюсселе, участники смогли достичь принципиального согласия по большинству пунктов регламента работы, но, поскольку консенсуса достичь не удалось, регламент утвержден не был. Новое обсуждение пройдет во время председательства Болгарии в ЕС. Продолжится обсуждение по вопросу членства Дании, которая хотела бы стать полноценным членом рабочей группы по совместному парламентскому контролю, но имеет статус наблюдателя в Европейском полицейском ведомстве. Также продолжится обсуждение формирования рабочих подгрупп и их задач.

Решение о создании рабочей группы по совместному парламентскому контролю Европейского полицейского ведомства было принято в апреле во время встречи спикеров национальных парламентов в Братиславе. Рабочая группа осуществляет политический надзор за деятельностью Европейского полицейского ведомства. От каждого парламента государства-члена ЕС в группу может входить до четырех человек, от Европейского парламента — до 16 человек. Рийгикогу назначил Райво Аэга и Калле Лаанета членами рабочей группы.

Встречи проходят два раза в год. Ими в равной степени руководят парламент государства-председателя Европейского союза и Европейский парламент. Первую встречу рабочей группы провел Европейский парламент в сотрудничестве с Рийгикогу. Следующая встреча пройдет в марте в Болгарии.