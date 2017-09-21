В Брюсселе председательство Эстонии в ЕС отметили грандиозным концертом

В честь председательства Эстонии в Совете Европейского союза на одной из крупнейших и престижнейших концертной площадке в Брюсселе – в центре изящных искусств BOZAR – состоялся концерт Эстонского национального мужского хора, сообщается в пресс-релизе.

Открыл концерт Эстонского национального мужского хора, посвященный председательству, премьер-министр Юри Ратас, хором руководил главный дирижер Микк Юлеоя, а на органе музицировал Тоомас Трасс.

В своей речи в начале праздничного концерта, состоявшегося в крупнейшем концертном зале BOZAR, носящем имя Анри Ле Бёфа, премьер-министр Юри Ратас привел пример сходств между игрой на органе и динамикой сотрудничества между государствами ЕС.

”Каждая труба в органе звучит по-разному, но, если приспособить их друг к другу и найти верный баланс, то рождается великолепная гармония. Подлинная ценность единства проявляется в делах. Европа должна быть решительной и не только звучать единогласно, но и действовать как единое целое”, — сказал премьер-министр Ратас, открывая концерт.

По словам дирижера Микка Юлеоя, Национальный мужской хор очень рад как принять участие в фестивале IN-ORG-URATION, посвященном открытию нового органа в самом значимом концертном зале Брюсселя, так и официально открыть культурную программу в честь председательства Эстонии.

”Для нас большая честь участвовать в органном фестивале, поскольку постройка нового музыкального инструмента и его ”инаугурация” в концертном зале является крупным музыкальным событием”, — сказал Юлеоя.

В первой половине концерта прозвучали произведение Арво Пярта ”De profundis” для мужского хора, оркестра и большого барабана, а также композиция в трех частях ”Missa Laudamus Te”, написанная главным органистом парижского собора Нотр-Дам Жан-Пьером Леге для Национального хора. Между собой эти два произведения соединялись в единое целое благодаря импровизациям Тоомаса Трасса на органе.

Вторая половина программы была посвящена творчеству любимого многими композитора Вельо Тормиса. Красивым заключительным аккордом в концерте Национального хора прозвучало произведение Вельо Тормиса на слова Кристьяна-Яака Петерсона ”Певец”, написанное для мужского хора, органа и ударных инструментов.

Во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза в Брюсселе пройдет около 30 культурных и научных мероприятий, являющихся частью зарубежной программы, отмечающей европейское председательство и 100-летие Эстонской Республики.