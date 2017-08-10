В Ботаническом саду пройдет выставка лекарственных и ядовитых растений

12 и 13 августа в Таллинском ботаническом саду пройдет выставка лекарственных и ядовитых растений, сообщает Раэпресс.

В мире существует более 10 тысяч видов ядовитых растений, но большинство из них произрастает в более теплых, чем Эстония, краях. А лечебных растений в мире насчитывается еще больше — порядка 12 тысяч видов, из которых активно используются около 200. Но если лечебное, или даже вполне безопасное растение использовать неправильно или в слишком больших дозах, это может оказаться опасным. Поэтому важно уже с детства уметь различать растения и знать их особенности, подчеркивает куратор выставки Криста Каур.

Оба дня "Алхимическая лаборатория" проводит мастер-классы, участники которых могут ознакомиться с подготовкой к паровой дистилляции гидрозолей и свойствами гидрозолей, дистиллированных из разных растений.