В ближайшие дни в столичных районах Юлемисте и Сыямяэ могут возникнуть проблемы с подачей воды

В связи со строительными работами по замене трубопровода, необходимыми для прокладки трамвайной линии до аэропорта, сегодня с позднего вечера и до второй половины дня 23 апреля, могут возникнуть непродолжительные проблемы с напором подачи воды в районах Юлемисте и Сыямяэ.

20 апреля, в 22:00 часа, водопроводная труба на улице Леннуяама будет перекрыта для проведения строительных работ. Работы закончатся в воскресенье, 23 апреля, ориентировочно в 14:00 часов. Проблемы с напором воды в этом районе могут быть на верхних этажах многоквартирных домов.

Если в этот период времени проблемы с водоснабжением в районе затянутся, то Tallinna Vesi просит сообщить об этом по телефону аварийной службы 62 62 400. Предприятие приносит извинения в связи с возможными неудобствами, которые могут возникнуть в связи с проведением строительных работ.

Районы, которых может коснуться проведение работ, отмечены на карте, приложенной к письму.