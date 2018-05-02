В Батарейной тюрьме создается международный музей преступлений коммунизма

”Экспозиция затронет историю Батарейной тюрьмы как военно-морской крепости, преступления нацистов, а фокусом станет масштабная экспозиция на тему политики и действий преступных коммунистических режимов в разных странах мира. Внимание будет уделено и России, которая первой из стран Европы пала жертвой коммунистического террора после вооруженного переворота в 1917 году”, — добавила член правления института Сандра Вокк.

В апреле был проведен архитектурный конкурс. Лучшими были признаны работы японского (1-е место), латышских и исландских (2-е место) и эстонских (3-е место и приз народных симпатий) архитекторов. Проект поддерживают ведущие учреждения памяти Латвии, Германии, Литвы, Польши и Украины, а также ряд авторитетных междунарожных организаций сотрудничества.

Правительство Эстонии приняло в конце апреля решение, что комплекс Батарейной тюрьмы будет продан в частные руки, однако также постановило, что в восточное крыло комплека будет основан музей преступлений коммунизма и обязало министерство юстиции заключить с государственной компанией управления недвижимостью соответствующий договор.