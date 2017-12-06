”В баню хочу, чтобы смыть эти четыре года дерьма”. Эстонские судовые охранники едут на родину

Вчера вечером, после четырех лет в Индии, два из которых пришлось провести за решеткой, 14 судовых охранников из Эстонии сели на самолет, чтобы вернуться на родину, пишет Eesti Päevaleht.

”В баню хочу, чтобы смыть эти четыре года дерьма”, — ответил Лаури Адер на вопрос о том, что он хочет сделать первым делом по возвращению домой.

Вчера премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил удовлетворение тем, что эстонские судовые охранники в Индии вернутся домой к своим семьям. Он поблагодарил Министерство иностранных дел Эстонии и другие ведомства, которые в течение четырех с лишним лет работали во имя того, чтобы эстонские судовые охранники смогли попасть домой.

”Наконец совместные усилия принесли плоды, и наши парни вот-вот смогут увидеть своих родных. Не в наших силах вернуть им потерянные в разлуке годы, но я надеюсь, что с нашей общей поддержкой они вскоре смогут вернуться к своей привычной жизни”, — сказал Ратас.

Суд Ченнаи оправдал обжаловавших свой приговор судовых охранников на прошлой неделе. В субботу суд обнародовал полный текст судебного решения, что позволило местным властям начать делопроизводство по оформлению для жителей Эстонии разрешения на выезд из Индии.