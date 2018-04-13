13.04.2018, 08:52

В Балтийском море разбился российский военный вертолет, погибли два летчика-испытателя

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rus.delfi.ee
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В Балтийском море разбился российский военный вертолет, погибли два летчика-испытателя
Foto: Ilmar Saabas

В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего, передает Meduza.

По информации ТАСС, в море пропал российский военный вертолет Ка-29. Спасательные работы на месте продолжаются.

В пресс-службе Балтийского флота ”Интерфаксу” сообщили, что катастрофа произошла во время ночных испытательных полетов. Оба летчика-испытателя погибли.

Сейчас в Балтийском море проходят учения российского флота, в ходе которых используется авиация. Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолет.

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