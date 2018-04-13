В Балтийском море разбился российский военный вертолет, погибли два летчика-испытателя

В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего, передает Meduza.

По информации ТАСС, в море пропал российский военный вертолет Ка-29. Спасательные работы на месте продолжаются. В пресс-службе Балтийского флота ”Интерфаксу” сообщили, что катастрофа произошла во время ночных испытательных полетов. Оба летчика-испытателя погибли. Сейчас в Балтийском море проходят учения российского флота, в ходе которых используется авиация. Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолет.