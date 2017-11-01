В автобусе ремнем безопасности пристегивается только каждый второй пассажир

Исследование, посвященное использованию ремня безопасности, показало, что в автомобиле им всегда пользуются 89% пассажиров, путешествующих на этом виде транспорте. В то же время в автобусе по своему желанию пристегиваются только 53% эстонских пассажиров. При этом использование ремня безопасности в транспортном средстве является обязательным для обеспечения безопасности, значится в пресс-релизе.

В ходе международного опроса по вопросам безопасности, который прошел в октябре, были исследованы мнения 5200 пассажиров Lux Express в Эстонии, Латвии, Литве и России. Привычки эстонских пассажиров схожи с показателями других стран — ремнем безопасности в автобусе пользуется только каждый второй пассажир, а в автомобиле тот же показатель превышает ¾ от числа опрошенных. Несмотря на то, что число беспокоящихся о безопасности пассажиров автобусов в Эстонии должно еще расти, по этому показателю наша страна опережает аналогичные данные Латвии, Литвы, Польши и России примерно на 16%.

По словам ведущего чиновника правопорядка департамента полиции и погранохраны Кальмера Тикерпе, показатели исследования этого года несколько лучше прошлогодних данных, но они в то же время продолжают подтверждать, что пассажиры автобусов не оценивают опасности для себя лично и пассажиров рядом из-за не пристегнутого ремня безопасности. ”При наличии ремня его использование является обязательным. Это относится как к трехточечным ремням, так и к двухточечным, которые также хорошо обеспечивают безопасность”, — отметил Тикерпе.

Как отмечает эксперт превентивного отдела департамента шоссейных дорог Диана Окас, пассажиры автобусов должны задумываться не только о своей, но и о безопасности едущих рядом. ”Как показывает жизнь, происшествия случаются и с автобусами. Пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, может представлять опасность и для себя, и для других пассажиров. В случае аварии пассажир, не воспользовавшийся ремнем, может просто вылететь из автобуса или же врезаться в других пассажиров, которые пристегнуты ремнем и тем самым нанести увечья как себе, так и другим”, — пояснила Окас.

По словам председателя правления Lux Express Андруса Трейера, год от года все больше инвестируется в безопасность автобусного транспорта — приобретаются автобусы с высококачественным кузовом, технические устройства, помогающие при езде, а также делается вклад в регулярные обучения и специальные тренировки водителей. Но все же первый шаг в обеспечение безопасности делает пассажир, использую ремень безопасности. ”Во всех наших автобусах есть ремни безопасности и отрадно видеть, что все больше пассажиров используют их. В то же время мы видим, что необходимость использование ремней безопасности нуждается в постоянной просветительской работе, чтобы важность использование ремня осознали и те пассажиры, которые по данным последнего исследования не всегда пристегиваются или же вообще не считают это нужным делать в автобусе”, — отметил Трейер.

Важность использование ремня безопасности в автобусах будет поднята в ходе специальной информационной кампании, которую в ноябре организуют департамент полиции и погранохраны, департамент шоссейных дорог, Lux Express, Simple Express и таллиннский автовокзал. В ходе кампании внимание обращается на то, что помимо профессионализма водителей автобусов, хорошего технического состояния автобусов, соблюдения закона о дорожном движение и верного поведения на дороге, обеспечение безопасности зависит и от пассажира. Во время кампании будет разъясняться важность использование ремня безопасности в автобусах через проведение контрольных рейдов в автобусах и давая возможность пассажирам протестировать влияние ремня безопасности в случае дорожного происшествия.

Опрос, посвященный привычкам пассажиров по использованию ремня безопасности, в октябре провел Lux Express среди своих пассажиров — в том числе в Эстонии, Латвии, Литве и России. Всего было опрошено 5200 пассажиров автобусов Lux Express, из них около 2000 — в Эстонии.