В апреле выплатили возмещения ущерба в размере 2,7 млн евро

В апреле было зарегистрировано 2 381 случаев ущерба. Количество ущербов выросло во всех основных категориях страхования.

Больше всего выросло количество случаев по страхованию каско, путешествий и страхованию от несчастных случаев, сообщает ERGO.

В страховании каско был ощутимый скачок повреждений стекол в связи с наступлением весенней погоды. Солнце и теплые дни притянули на улицу больше людей заниматься спортом и проводить весенние работы, вследствие чего возросло и количество несчастных случаев. Причиной роста числа случаев ущерба во время путешествий стали прежде всего апрельские школьные каникулы.

Руководитель отдела ERGO по рассмотрению ущерба Катерина Лепвальтс: ”Отделу страхования от несчастных случаев в этом году пришлось, к сожалению, заниматься несколькими очень трагичными происшествиями. Также в апреле поступило новое сообщение о дорожном происшествии со смертельным исходом в Австралии”.

Самым крупным ущербом в апреле стал произошедший в Харьюмаа пожар, вследствие которого было разрушено главное здание комплекса. Предварительная сумма ущерба составила 250 000 евро. Огонь стал причиной ущерба и при перевозке товаров, когда после столкновения двух автомобилей загорелся грузовой автомобиль, и огонь перекинулся на находящиеся в прицепе товары. Предварительная сумма ущерба достигает 28 000 евро.