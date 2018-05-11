11.05.2018, 19:30

В апреле выплатили возмещения ущерба в размере 2,7 млн евро


rus.delfi.ee
EST 1
Ergo
ErgoFoto: Siim Lõvi

В апреле было зарегистрировано 2 381 случаев ущерба. Количество ущербов выросло во всех основных категориях страхования.

Больше всего выросло количество случаев по страхованию каско, путешествий и страхованию от несчастных случаев, сообщает ERGO.

В страховании каско был ощутимый скачок повреждений стекол в связи с наступлением весенней погоды. Солнце и теплые дни притянули на улицу больше людей заниматься спортом и проводить весенние работы, вследствие чего возросло и количество несчастных случаев. Причиной роста числа случаев ущерба во время путешествий стали прежде всего апрельские школьные каникулы.

Руководитель отдела ERGO по рассмотрению ущерба Катерина Лепвальтс: ”Отделу страхования от несчастных случаев в этом году пришлось, к сожалению, заниматься несколькими очень трагичными происшествиями. Также в апреле поступило новое сообщение о дорожном происшествии со смертельным исходом в Австралии”.

Самым крупным ущербом в апреле стал произошедший в Харьюмаа пожар, вследствие которого было разрушено главное здание комплекса. Предварительная сумма ущерба составила 250 000 евро. Огонь стал причиной ущерба и при перевозке товаров, когда после столкновения двух автомобилей загорелся грузовой автомобиль, и огонь перекинулся на находящиеся в прицепе товары. Предварительная сумма ущерба достигает 28 000 евро.

Из случаев нанесения ущерба имуществу можно выделить один случай страхования профессиональной ответственности, где в ходе проведения строительных работ по проекту выяснилось, что при подготовке проекта в расчётах была сделана ошибка. Из-за ошибки заказчику пришлось нести дополнительные расходы на строительство. Предварительная сумма ущерба 25 000 евро.

Причинами наиболее крупного ущерба, связанного с автомобилями, стали в основном дорожные происшествия. Предварительные суммы ущерба в наиболее крупных случаях находятся в промежутке от 20 000 до 50 000 евро.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальные инциденты в Таллинне и задавленная собака в Кохтла-Ярве

11.05.2018
Сегодня в ходе конфликта на дороге пешеход ударил ножом нарушившего ПДД водителя автомобиля, а на остановке в Ласнамяэ из окна ехавшего мимо авто стреляли из пневматического оружия по ногам людей. А жительница Кохтла-Ярве Юлия рассказала о том, как ее собаку сбил автомобиль, но на этом дело не закончилось. Обо всех самых важных событиях — в нашей подборке!
Подробнее

ГРАФИК: Где в Эстонии живут самые ленивые и самые работящие люди?

11.05.2018
Харьюский уезд уже долгое время является лидером по уровню зарплат, а вот в прошлом году меньше всего зарабатывали в Хийумаа и Сааремаа. Но связан ли размер зарплаты с отработанными часами? Смотрите, где в Эстонии живут самые трудолюбивые люди!
Подробнее


ФОТО: В Таллинне в ходе дорожного конфликта пешеход ударил водителя ножом: пострадавший в больнице в тяжелом состоянии

11.05.2018
Сегодня в 14:15 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ластекоду в Таллинне между водителем транспортного средства и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого пешеход ударил водителя ножом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: В Кохтла-Ярве собаку задавили на глазах у детей, а за нанесенный автомобилю ущерб востребовали деньги с хозяйки животного

11.05.2018
К Delfi обратилась жительница Кохьла-Ярве Юлия, рассказав о том, как ее собаку сбил автомобиль и, не перенеся последствий полученных травм, та в итоге умерла. Но на этом неприятности не закончились — водитель машины в судебном порядке востребовал с нее 2800 евро в качестве компенсации полученного автомобилем в результате столкновения ущерба. Женщина оспаривает решение суда.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
167,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100114
179,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €

18+. ”Я была словно под гипнозом”. Одна из многочисленных жертв Игоря Манга рассказала, что он с ней сделал

11.05.2018
Женщина, заказавшая у Игоря Манга персональный гороскоп, рассказала, как подверглась сексуальным домогательствам со стороны астролога прямо у себя дома, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Решено: Больничная касса не компенсирует стоимость лекарства девушке с редким заболеванием

11.05.2018
В пятницу Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови, передает rus.err.ee.
Подробнее



Рейтинг зарплат тренеров-участников ЧМ-2018. Черчесов в группе лидеров

11.05.2018
Испанское издание обнародовало сумму зарплат тренеров национальных команд, которые сыграют на чемпионате мира по футболу. Если верить этой публикации, наставник сборной России Станислав Черчесов – один из самых высокооплачиваемых специалистов.
Подробнее