В апреле в Эстонии зарегистрировали 1023 новорожденных: какие имена были самыми популярными

По данным отдела по вопросам народонаселения Министерства внутренних дел, эстонские учреждения ЗАГС в апреле зарегистрировали 1023 рождения, из них 467 девочек и 556 мальчиков.

Близнецов зарегистрировали 16 пар, из них девять пар мальчиков, одну пару девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне зарегистрировали рождение 391, в Харьюмаа 129, на Хийумаа 8, в Ида-Вирумаа 75, в Йыгевамаа 20, в Ярвамаа 17, в Ляэнемаа 17, в Ляэне-Вирумаа 43, в Пылвамаа 16, в Пярнумаа 62, в Рапламаа 19, на Сааремаа 14, в Тартумаа 136, в Валгамаа 16,в Вильяндимаа 35 и в Вырумаа 25 детей.

В апреле самыми популярными именами для девочек были София (10), Ханна (9) и Миа (7). Мальчикам больше всего давали имена Роберт (7), Оливер (6), Грегор, Мартин, Эрик, Хенри, Кристофер и Мартен.

В прошлом месяце заключили 323 брака, из них 21 у нотариусов и 12 у священников. Расторгли 194 брака, из них 21 у нотариусов. В апреле зарегистрировали 1148 смертей.

По решению Министерства внутренних дел дали новые имена 10 и по решению уездной управы — 99 людям, из них имя 8, фамилию 94 и имя и фамилию 7 людям. Среди сменивших имена было 69 женщин и 40 мужчин.

В прошлом году в это же время зарегистрировали 1145 рождения, 1247 смертей, 332 брака, 184 развода и 85 людям дали новые имена.