В апреле таллиннский ЗАГС зарегистрировал появление на свет 391 нового жителя столицы

Таллиннский департамент ЗАГС зарегистрировал в апреле появление на свет 391 нового жителя столицы, а с начала года — 1585 новорожденных.
Смертей за месяц зарегистрировано 355, то есть рождений было на 36 больше. По итогам четырех месяцев число смертей чуть превышает число новорожденных — 1669. Прошлый год завершился с положительным балансом рождений и смертности — 5259 новорожденных и 4541 умерший.
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