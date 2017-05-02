02.05.2017, 12:30

В апреле таллиннский ЗАГС зарегистрировал появление на свет 391 нового жителя столицы

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rus.delfi.ee
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Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajas
Foto: Tiit Blaat

Таллиннский департамент ЗАГС зарегистрировал в апреле появление на свет 391 нового жителя столицы, а с начала года — 1585 новорожденных.

Смертей за месяц зарегистрировано 355, то есть рождений было на 36 больше. По итогам четырех месяцев число смертей чуть превышает число новорожденных — 1669. Прошлый год завершился с положительным балансом рождений и смертности — 5259 новорожденных и 4541 умерший.

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