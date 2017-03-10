10.03.2017, 12:33

В апреле истекает срок действия старых проездных карт Elektriraudtee


rus.delfi.ee
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Rongiga Folgile minejad
Foto: Madis Veltman

В связи с переходом на новую систему продажи билетов Elron просит всех, кто еще пользуется проездной картой Elektriraudtee, обменять ее на новую карту Elron.

До 30 апреля 2017 года карту можно заменить бесплатно.

Ее можно обменять в поезде у проводников или в билетных кассах на Балтийском и Тартуском вокзалах.

Вместо старой проездной карты выдается новая карта Elron, на которую переносятся действующие билеты и имеющаяся на карте денежная сумма.

Foto: TERJE LEPP
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