В Академии МВД пройдут обучение по вопросам гражданской защиты населения специалисты из 15 стран

Целью данного курса является повышение уровня знаний и умений в области командной работы и взаимодействия с другими связанными группами. Главными темами обучения будут сбор, обмен и обработка информации. Обучение экспертов организовано совместно с партнерами из Королевства Швеции и Дании и запланировано до 2020 года.

Заместитель директора Спасательного колледжа Академии Вадим Иванов считает, что в совместно с коллегами из Швеции и Дании сделано очень много и подобное сотрудничество очень важно. ”Данная возможность испробовать свои знания и опыт в международной среде, неоценима. Это помогает развиваться всем и организаторам курсов, и тренерам, и участникам обучения, как в профессиональном плане, так и в умении работать в команде. Кроме того, у нас будет хороший опыт организации международных курсов, включая координацию на расстоянии с нашими партнерами” — отметил Иванов.

Академия МВД является одним из трех партнеров по подготовке, организации и проведению курсов. Руководство Академии на данном мероприятии представляют директор Спасательного колледжа Айн Карафин и в качестве координатора, заместитель директора Спасательного колледжа Вадим Иванов. В. Иванов занимается как вопросами организации курсов, так и их проведения, участвует в тренингах в качестве лектора и тренера.