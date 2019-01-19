19.01.2019, 12:50

В Академии МВД пройдут обучение по вопросам гражданской защиты населения специалисты из 15 стран

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rus.delfi.ee
EST
1. september Sisekaitseakadeemias
1. september SisekaitseakadeemiasFoto: Heiki , Rebane

С 19 по 25 января 2019 года в Академии МВД Эстонии пройдут обучение 20 экспертов из 15 стран в рамках программы Европейского Союза подготовки руководителей отрядов службы гражданской защиты населения Staff Management Course (SMC).

Целью данного курса является повышение уровня знаний и умений в области командной работы и взаимодействия с другими связанными группами. Главными темами обучения будут сбор, обмен и обработка информации. Обучение экспертов организовано совместно с партнерами из Королевства Швеции и Дании и запланировано до 2020 года.

Заместитель директора Спасательного колледжа Академии Вадим Иванов считает, что в совместно с коллегами из Швеции и Дании сделано очень много и подобное сотрудничество очень важно. ”Данная возможность испробовать свои знания и опыт в международной среде, неоценима. Это помогает развиваться всем и организаторам курсов, и тренерам, и участникам обучения, как в профессиональном плане, так и в умении работать в команде. Кроме того, у нас будет хороший опыт организации международных курсов, включая координацию на расстоянии с нашими партнерами” — отметил Иванов.

Академия МВД является одним из трех партнеров по подготовке, организации и проведению курсов. Руководство Академии на данном мероприятии представляют директор Спасательного колледжа Айн Карафин и в качестве координатора, заместитель директора Спасательного колледжа Вадим Иванов. В. Иванов занимается как вопросами организации курсов, так и их проведения, участвует в тренингах в качестве лектора и тренера.

Партнерами данного проекта также является Агентство по гражданским вопросам Королевства Швеции MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ehk Swedish Civil Contingencies Agency) и Королевства Дании, коллеги из DEMAst (Danish Emergency Management Agency). Организатором следующих курсов будет MSB Королевства Швеции, и они пройдут с 27 апреля по 3 мая 2019 года в Спасательной школе Ревинге.

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