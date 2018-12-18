В Академии МВД открыта регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

По словам советника Академии МВД Яны Кондрашевой сегодня различные министерства и подведомственные им учреждения предлагают для различных целевых групп изучение эстонского языка. Теперь перспективы изучения эстонского языка расширяются для желающих ходатайствовать на получение гражданства Эстонии. ”Ходатайство о получении гражданства не должно провалиться только потому, что человек не может оплатить курсы или найти на изучение языка время после работы. В этом и есть цель и ценность нашей программы”,- добавила она.

Государство предлагает заключить т.н. гражданский договор на прохождение бесплатных курсов эстонского языка и получение оплачиваемого учебного отпуска. Договор смогут заключать люди, как минимум пять лет прожившие в Эстонии на законных основаниях, желающие ходатайствовать на получение гражданства Эстонии и отвечающие основным условиям обращения с ходатайством о гражданстве.

В феврале 2019 года начнут занятия первые две языковые группы, в Таллинне и Нарве, по 16 учащихся в каждой. Последующие группы будут открываться в зависимости от наполненности.

Для участия в курсах по изучению эстонского языка человеку, заключившему договор и находящемуся в учебном отпуске, за дни, проведенные на языковых курсах, будет выплачиваться возмещение по изучению языка в размере средней заработной платы за 20 календарных дней.