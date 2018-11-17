17.11.2018, 16:50

В Академии МВД Эстонии будут обучаться курсанты из Львова

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rus.delfi.ee
EST
В Академии МВД Эстонии будут обучаться курсанты из Львова
Pressifoto

Между Академией МВД Эстонии и Львовским государственным университетом безопасности и жизнедеятельности подписан договор о сотрудничестве, который предполагает три курса обучения в Эстонии для представителей Украины.

На этой неделе на базе Академии прошли учебу первые 10 человек из Львовского университета безопасности и жизнедеятельности: 2 педагога и 8 курсантов второго курса обучения.

Украина стремится к евроинтеграции в разных областях и наш университет не исключение, мы хотим изучить опыт ЕС по подготовке спасателей и пожарных. Мы сможем передать приобретенные знания своим курсантам, которые потом в перспективе могут стать участниками международных операций и они уже будут знать как проводить спасательные работы совместно с их европейскими коллегами”, — говорит заведующий кафедрой инженерного обеспечения саперных работ Львовского университета безопасности и жизнедеятельности Виктор Ковальчук.

”В Эстонии мы изучаем тактический подход к решению задач. Одинаковые задачи стоят перед нами и нашими эстонскими коллегами, но у нас разные способы решения этих задач. Тому есть несколько причин: у нас разное оснащение, напрямую от этого зависит и тактика действий. Соответственно, мы изучаем новую тактику действий и знакомимся с новым оборудованием. Например, сейчас в Эстонии мы изучаем самое современное европейское оборудование, которое очень эффективное. У наших подразделений такого нет. Если нам повезет и в ближайшее время у нас появится подобное оборудование, то мы сможем подойти к нему уже со знанием дела: эффективно и оперативно его использовать” — говорит он.

”Мне очень приятно, что благодаря опыту Эстонии в области гуманитарного разминирования, мы можем помочь специалистам из Украины получить знания о современной тактике и ознакомить их с новейшим оборудованием, которые соответствуют всем международным стандартам. Отмечу, что свой опыт Эстония накапливает с 1992 года”, — сказал советник центра разминирования Спасательного департамента, руководитель проекта сотрудничества Арно Пугонен.

Следующие два курса обучения запланированы на 2019 год. В ходе обучения важно объединить знания и опыт ученых и педагогов с практическими умениями специалистов в области гражданской обороны по ликвидации природных катастроф и действий в чрезвычайных ситуациях.

С Эстонской стороны главные участники проекта специалисты гуманитарного разминирования спасательного департамента. Проект финансируется МИД Эстонии из средств фонда развития и гуманитарной помощи.

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