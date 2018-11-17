В Академии МВД Эстонии будут обучаться курсанты из Львова

На этой неделе на базе Академии прошли учебу первые 10 человек из Львовского университета безопасности и жизнедеятельности: 2 педагога и 8 курсантов второго курса обучения.

”Украина стремится к евроинтеграции в разных областях и наш университет не исключение, мы хотим изучить опыт ЕС по подготовке спасателей и пожарных. Мы сможем передать приобретенные знания своим курсантам, которые потом в перспективе могут стать участниками международных операций и они уже будут знать как проводить спасательные работы совместно с их европейскими коллегами”, — говорит заведующий кафедрой инженерного обеспечения саперных работ Львовского университета безопасности и жизнедеятельности Виктор Ковальчук.

”В Эстонии мы изучаем тактический подход к решению задач. Одинаковые задачи стоят перед нами и нашими эстонскими коллегами, но у нас разные способы решения этих задач. Тому есть несколько причин: у нас разное оснащение, напрямую от этого зависит и тактика действий. Соответственно, мы изучаем новую тактику действий и знакомимся с новым оборудованием. Например, сейчас в Эстонии мы изучаем самое современное европейское оборудование, которое очень эффективное. У наших подразделений такого нет. Если нам повезет и в ближайшее время у нас появится подобное оборудование, то мы сможем подойти к нему уже со знанием дела: эффективно и оперативно его использовать” — говорит он.