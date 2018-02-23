В 8 лет — уже с бутылкой! Как полиция борется с пьянством среди несовершеннолетних

В редакцию Delfi написала читательница, недовольная работой полиции — мол полицейские недостаточно активно проверяют пьяных подростков на улице. Руководитель участковых полицейских Йыхвиского отделения полиции рассказал, как именно проходят рейды для борьбы с употребившими алкоголь и наркотики несовершеннолетними.

”В наше время алкоголем стали баловаться и подростки. Даже иногда становиться страшно за детей узнав, сколько они выпивают на выходных. Подростки выпивают в компании, чтобы показать свою крутость другим”, — начинает с вой рассказ читательница.

Она описывает ситуацию, недавно произошедшую с ней в в Кохтла-Ярве. Около часа ночи женщина шла домой из гостей, когда навстречу ей попались две девушки: По ее словам, выглядели они на лет 16, и было видно, что они немного выпили. Они шли и громко пели.

”Тут проехал полицейский патруль, я подумала, что они остановятся и попросят их показать документы. Однако этого не случилось. Мне же напротив стало интересно, сколько им лет. Я подошла к ним и спросила. Они показали мне свои документы, и я была очень удивлена — одной было 20 лет, а второй 19”, — рассказывает читательница.

Далее девушки пошли в сторону Йыхви, а женщина пошла в сторону Ахтме. Девушки продолжили петь, мимо проехала еще одна полицейская машина, также проигнорировавшая их поведение.

”Меня удивило, почему полиция не остановилась? Хорошо, что эти девушки были совершеннолетними и, можно сказать, взрослыми. А если на месте этих девушек были бы подростки лет 16-17 — тогда полицейский патруль тоже бы не остановился? По моему мнению, полиция должна проверять нетрезвых людей, и в лучшем случае увозить их в специальное заведение”, — возмущается читательница.

Инцидент комментирует Сийм Линнард, руководитель участковых полицейских Йыхвиского отделения полиции:

Желание помочь полиции в обеспечении общественного порядка, конечно же, приветствуется, но это следует делать в соответствии с законом, и не нарушая прав других людей. В этом случае люди, у которых посторонний человек потребовал показать документы, имели право вызвать на место полицию, так как здесь можете идти речь о нарушении закона о защите личных данных. Например, люди, у которых незнакомый человек, частное лицо, спрашивает для проверки документ, не могут быть уверены, не имеют ли они дело, например, с мошенником.

Если взрослые люди в состоянии алкогольного опьянения нарушают общественный порядок и беспокоят окружающих, или распивают алкогольные напитки в общественном месте, что запрещено людям всех возрастов, то следует позвонить на номер 112, описать ситуацию и следовать инструкциям сотрудника телефона 112. Если вы видите, что в нашем районе проблема с распитием алкоголя в общественном месте носит систематический характер, то обратитесь к своему участковому полицейскому. Контакты можно найти на нашем сайте либо их можно узнать, позвонив по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов.

Полицейские постоянно и систематически проводят рейды, направленные на выявление случаев употребления алкогольных напитков, наркотических средств и табачных изделий несовершеннолетними. Например, такой рейд полицейские нашей группы Йыхвиского отделения полиции провели 9 февраля. На подведомственной Йыхвискому отделению полиции территории были проверены 120 молодых людей, из них примерно половина была несовершеннолетними. Из них четверо несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 употребляли алкоголь, одному из подростков из-за употребления алкоголя потребовалась медицинская помощь. Все подростки были позже переданы родителям, и их позже вместе с родителями вызвали для беседы в отделение полиции.

Один из подростков также написал эссе о вреде алкоголя, и когда мы прочли эссе, были приятно удивлены, что это не просто скопированный с просторов интернета текст, а на самом деле продуманное эссе, над которым подросток трудился, и было видно, что над этим он на самом деле задумался.

Кроме рейдов мы проводим и другие превентивные мероприятия для подростков. Мы беседуем с подростками и молодежью и разъясняем, что запрет на употребление алкоголя, наркотиков и табака установлен прежде всего ради их собственного здоровья и безопасности — кроме прямого вреда здоровью, любой человек в состоянии алкогольного опьянения, не говоря уже о детях и подростках, может стать жертвой ДТП или преступления против имущества или личности.

Когда мы выясняем причины, почему ребенок употребил алкоголь, зачастую ответ — за компанию, чтобы не отставать от друзей. Дети, которые таким образом проводят свое время, могут быть как из благополучных семей, так и из семей, которые социально не так хорошо справляются. Но главное, что движет подростками — обратить на себя такими поступками внимание окружающих и улучшить, как им кажется, свою репутацию в глазах сверстников.

Были случаи, когда в школу алкоголь приносили 13-летние девочки, пили на перемене и предлагали выпить другим, надеясь стать популярнее. Один 16-летний юноша, с которым я беседовал, сказал, что у него такой стресс, нервы сдают, и он пьет, чтобы расслабиться. Когда в зависимость от алкоголя попадает такой молодой человек, это не может не вызывать беспокойство, и тут на помощь должна прийти не только полиция, но и, конечно же, семья психолог, социальных работник, и другие службы, у которых есть возможности для оказания помощи. На моей памяти самому маленькому ребенку, которому потребовалась медицинская помощь из-за употребления алкоголя, было 8 лет. Ребенок нашел бутылки в родительском шкафу.

Так как в крупных магазинах несовершеннолетнему купить алкоголь практически невозможно, так как там очень внимательно следят за этим, то подростки пытаются найти "понятливых" незнакомцев, которые бы купили им алкоголь. Делать это не только крайне безответственно, но это является наказуемым деянием. За такое правонарушение можно получить штраф до 1200 евро либо арест. Если взрослый систематически предлагает несовершеннолетнему алкогольные напитки или склоняет к употреблению алкогольных напитков, то такие действия могут быть наказаны в уголовном порядке либо денежным штрафом либо тюремным заключением сроком до одного года.

В прошлом году в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 510 случаев нарушения закона об алкоголе несовершеннолетними, в том числе 164 случая с несовершеннолетними в возрасте младше 16 лет.