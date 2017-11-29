В 2024 году культурной столицей Европы станет город из Эстонии

В 2024 году одна из европейских культурных столиц снова будет из Эстонии. Министерство культуры и Союз городов Эстонии сегодня, 29 ноября, объявили конкурс для определения этого города.

В 2024 году титул европейской культурной столицы будет носить целых три города: один город из Австрии, второй — из государства Европейской ассоциации свободной торговли, страны-кандидата на членство в Европейском союзе или возможной страны-кандидата, а третий — из Эстонии.

По словам руководителя отдела внешних связей Министерства культуры Кадри Яурам, подавать заявки могут все города Эстонии. "Это конкурс, победа в котором не может быть единственной целью. Процесс участия в конкурсе дает городам, прежде всего, хорошую возможность повысить важность культуры как связующего материала между всеми другими областями. Это все даст возможность сформулировать долгосрочные цели начиная с городского планирования, распределения инвестиций до привлечения общин в процессы принятия решений", — сказала Яурам. Она добавила, что все больше ценятся креативные и инновативные города, поскольку именно эти свойства обладают долгосрочным и создающим добавочную стоимость креативный масштаб.

Заместитель директора Союза городов Эстонии Тойво Риймаа добавил, что фаза подачи своих кандидатур сама по себе может научить многому. "По сравнению с конкурсом, начавшимся в 2005 году, открытость наших городов в контексте "Европейского союза" возросла. Учитывая тогдашний опыт, я осмеливаюсь предположить, что городов, которые будут стремиться стать культурной столицей, у нас хватит. Для города это, конечно, тоже усилие, но оно вернется выгодой и вниманием, которое связано с пребыванием в орбите интересов всей Европы", — отметил он.

Предварительный отбор среди эстонских городов, желающих стать культурной столицей, будет проведен к октябрю 2018 года, а результаты окончательного отбора, т.е. культурная столица 2024 выяснятся годом позже, осенью 2019 года. Отбор осуществляет независимая экспертная комиссия, в которую Эстония может назначить до 2 представителей. Условия участия в конкурсе и прочая нужная информация находятся на сайте Министерства культуры.

Из Эстонии культурная столица уже была и ранее — Таллинн в 2011 году. Среди множества событий тогда проходило много сплочающих общины мероприятий, был проведен молодежный праздник песни и танца "Страна и мир", а под эгидой культурной столицы были открыты уникальные во всем мире ангары Летной гавани.