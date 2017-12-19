В 2018 году Керсти Кальюлайд может встретиться с Дональдом Трампом?

Эстонские и американские дипломаты работают над организацией в следующем году встречи президентов стран Балтии с главой США Дональдом Трампом. Встреча американского лидера с президентами Эстонии, Латвии и Литвы будет приурочена к 100-летию Эстонской Республики, передает rus.err.ee.

По словам Михкельсона, до сих пор хозяин Белого дома оставался таинственным не только для потенциальных врагов, но и для своих ближайших союзников. И вот теперь, отмечает парламентарий, у президента Эстонии Керсти Кальюлайд будет возможность лично поговорить с Трампом на тему его внешней политики.

Комментировать планируемую встречу Дональда Трампа с президентами стран Балтии Марко Михкельсон отказался. Где и когда она состоится, решат прежде всего Соединенные Штаты Америки.