19.12.2017, 12:07

В 2018 году Керсти Кальюлайд может встретиться с Дональдом Трампом?

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rus.delfi.ee
EST
В 2018 году Керсти Кальюлайд может встретиться с Дональдом Трампом?
фотоколлаж Delfi

Эстонские и американские дипломаты работают над организацией в следующем году встречи президентов стран Балтии с главой США Дональдом Трампом. Встреча американского лидера с президентами Эстонии, Латвии и Литвы будет приурочена к 100-летию Эстонской Республики, передает rus.err.ee.

По словам Михкельсона, до сих пор хозяин Белого дома оставался таинственным не только для потенциальных врагов, но и для своих ближайших союзников. И вот теперь, отмечает парламентарий, у президента Эстонии Керсти Кальюлайд будет возможность лично поговорить с Трампом на тему его внешней политики.

Комментировать планируемую встречу Дональда Трампа с президентами стран Балтии Марко Михкельсон отказался. Где и когда она состоится, решат прежде всего Соединенные Штаты Америки.

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