В 2017 году в Таллинском ЗАГСе были заключены 2465 браков

В завершившемся году в Таллинском ЗАГСе были заключены 2465 браков, причем самому солидному по возрасту жениху был 81 год, самой почтенной невесте - 78 лет. Наиболее щедрым на браки оказался август, когда их было зарегистрировано 372.

Другой крайностью возрастного диапазона стали две 17-летние невесты и один жених того же возраста. 1961 молодая жена взяла фамилию мужа, но 47 мужей предпочли взять фамилию жены. 180 брачных церемоний были проведены вне стен ЗАГСа.

В минувшем году родились 2695 мальчиков и 2406 девочек, 87 пар двойняшек, один комплект тройняшек. Самом молодой маме было 16 лет, самой старой молодой маме — 49. Отцам соответственно — 18 и 75. Самый большой разрыв в возрасте между родителями достигал 40 лет. Самые распространенные имена новорожденных: у девочек — София, Мария, Оливия, Алиса, Эва и Полина, у мальчиков — Роберт, Оливер, Никита, Артем, Марк и Александр.

ЗАГС регистрировал браки граждан России, Украины, Белоруссии, Латвии, Великобритании, Австралии, Финляндии, Германии и других государств — в общей сложности 43-х. В 67 государств были высланы 469 справок о возможности вступить в брак.

Разводов на прошлый год пришлось 1201. Смертей зарегистрировано 4710. Имена и фамилии изменили 738 человек, из них 132 получили новое имя, 547 — новую фамилию, 59 — и то, и другое.

С 2018 года заявления о вступлении в брак можно подавать за шесть месяцев до заключения брака.

18 февраля с 12 до 18 часов все желающие приглашаются в Таллинский департамент ЗАГС на "Воскресенье сердец", во время которого собравшихся ознакомят с юридической и церемониальной стороной бракосочетания, другими действиями в области гражданского состояния, пройдет демонстрация свадебных туалетов для невесты и жениха и т.д. Там будут в порядке исключения приниматься и заявления о вступлении в брак, в том числе на два горячих летних денька — 08.08.2018 и 18.08.2018.