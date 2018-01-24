В 2017 году бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны посетили почти миллион клиентов

Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны посетило в прошлом году 964 660 человек, что на 202 000 больше по сравнению с 2016 годом. Почти половина всех клиентов, 446 000 человек, посетила бюро обслуживания в Таллинне, где, например, в декабре обслуживали 4000 посетителей в день.

„В прошлом году большое количество удостоверяющих личность документов нуждалось в обновлении, число посетителей бюро обслуживания значительно выросло в ноябре и декабре в связи с обновлением сертификатов ID-карты", — сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

„В 2018 году надо будет обновить 206 000 ID-карт и почти 145 000 паспортов граждан Эстонии, поэтому мы и в этом году ждем в бюро обслуживания много посетителей. Мы готовы к этому и делаем все от нас зависящее, чтобы обслуживание клиентов шло без заминок", сказала Ратник. „Чтобы процесс замены документов проходил плавно, мы советуем спланировать это заранее — для этого мы высылаем людям уведомления по электронной почте за 90 дней до истечения срока действия документа. Таким образом у человека будет достаточно времени, чтобы заранее забронировать посещение бюро обслуживания в удобное для себя время и избежать ожидания в очереди".

Для того, чтобы оповещение дошло до адресата, необходимо убедиться, что ваш адрес э-почты @eesti.ee перенаправлен на тот адрес э-почты, которым вы на самом деле пользуетесь.

Для получения повторной ID-карты гражданина Эстонии или первичной ID-карты гражданина Эстонии для ребенка можно подать ходатайство через электронную среду , в этом случае в бюро надо будет прийти только для получения готового документа. Через электронную среду в прошлом году было подано каждое пятое ходатайство о получении ID-карты гражданина Эстонии, таким образом было подано более 16 000 ходатайств. Подача ходатайства через электронную среду занимает всего несколько минут.

Ратник отметила, что важно вовремя забрать свой готовый документ. "Сейчас в бюро обслуживания ожидает своих владельцев более 31 000 документов, из которых более 2700 скоро будут уничтожены, а означает, что надо будет заново подавать ходатайство и платить госпошлину", — сказала руководитель бюро.

И для получение документа желательно при возможности забронировать время заранее. В прошлом году возможность бронирования посещения была использована почти 73 000 раз. Без предварительного бронирования среднее время ожидания при подаче ходатайства о документе составляло в Таллинне 35 минут, в Тарту 25, в Пярну 15 и Нарве и Йыхви 10 минут.

Самые длинные очереди в бюро были в ноябре в связи с обновлением сертификатов ID-карты. Больше всего клиентов сотрудники обслужили в ноябре — 119 956 человек. Также в ноябре департамент впервые открыл временные бюро обслуживания вне помещений департамента, когда для обновления ID-карт были созданы временные бюро в больницах и торговых центрах.

„Несмотря на то, что в прошлом году в работе бюро были напряженные моменты как для посетителей, так и для сотрудников, мы получили от наших клиентов много положительных отзывов, что приятно. Половина ото всех благодарностей, которые получил наш департамент в прошлом году, 219 благодарностей, была направлена именно сотрудникам бюро обслуживания, которых благодарили за быструю работу, профессиональность и готовность помочь", — добавила Маргит Ратник.

Сотрудники инфотелефона Департамента полиции и погранохраны 612 3000 в прошлом году ответили на 197 948 звонков, 60% которых были на тему удостоверяющих личность документов и подачей ходатайств о гражданстве и виде на жительство.

Удостоверяющие личность документы, выданные в 2017 году

ID-карта гражданина Эстонии — 271 315

Паспорт гражданина Эстонии — 198 528

Карта вида на жительство — 36 755

Дигитальное удостоверение личности э-резидента — 13 664

Паспорт иностранца — 9778

Дигитальное удостоверение личности — 7052

Удостоверение личности гражданина ЕС — 6124

Другие документы — 1297

Всего — 544 513

Также в 2017 году было активировано 88 128 mobiil-ID.