Уже завтра в Таллинне пройдет ХХ форум квартирных товариществ Эстонии

Квартирные товарищества как активные участники организации местной жизни — таков лейтмотив открывающегося 4 октября в гостинице Meriton в Таллинне (Тоомпуйестеэ, 27/Палдиское шоссе, 4) ХХ форума квартирных товариществ Эстонии.

Начало форума — в 10:00, сообщает Раэпресс.

Традиционный ежегодный форум проводит Союз квартирных товариществ Эстонии. На этот раз среди обсуждаемых тем будут новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, правила пожарной безопасности в многоквартирных домах, сотрудничество с самоуправлениями и т.д.

Состоится также награждение победителей конкурса КТ.

Завершится форум дебатами кандидатов в мэры на тему: "Как вы представляете себе хорошее сотрудничество между квартирными товариществами и местными самоуправлениями?".