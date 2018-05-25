Уже в эту субботу! В парке Левенру состоится большая ярмарка и венецианский карнавал

Управа района Кристийне приглашает всех жителей столицы в эту субботу, 26 мая, в парк Левенру (Мустамяэ теэ, 59) на традиционную весеннюю ярмарку Кристийне и международный венецианский карнавал.

Ярмарка открывается в 10 часов, Венецианский карнавал начинается на острове в парке Левенру в 13 часов. Торжественная речь по случаю открытия весенней ярмарки прозвучит в 13 часов на территории венецианского карнавала, сообщает управа.

Разностороннюю культурную программу предложит вам начинающийся в 13 часов венецианский карнавал.

”Управа района Кристийне уже годами организует весеннюю ярмарку, две прекрасных традиции –весенняя ярмарка и карнавал — объединены уже четвертый год. На карнавале вас будет ждать впечатляющая культурная программа для всей семьи. Приглашаем вас на весеннюю ярмарку Кристийне и венецианский карнавал”, — добавил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Вход для гостей бесплатный!