23.05.2018, 11:32

Уже в эту пятницу! В Таллинне стартует ежегодный Фестиваль цветов

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rus.delfi.ee
EST 2
Tallinna lillefestival 2013
Tallinna lillefestival 2013Foto: A-rühm

До начала официальной церемонии открытия десятого Таллинского международного фестиваля цветов 25 мая с 16:15 собравшиеся могут насладиться концертом на сцене площади Башен представительного оркестра Войска Польского, носящего имя генерала Йозефа Вибицкого.

Это подарок Республики Польша Эстонии в честь ее столетия. Исполняться будут военные песни, музыка из кинофильмов и другие произведения, звучавшие во время официальных визитов в период с 1918 по 1936 год.

В 17:10 начнется официальная церемония и будут открыты все три десятка садов на темы нынешнего фестиваля, тоже связанные со столетием Эстонской Республики — "Поздравление на языке цветов" и "Отражение истории в саду". А затем на сцену выйдет популярный ансамбль Jäääär, что в переводе означает "Край льда", а слово это — единственное, в котором подряд идут четыре буквы "ä". Он обещал дать концерт, достойный столетия Эстонской и Польской Республик, трехсотлетия парка Кадриорг и десятилетия Таллиннских фестивалей цветов.

Завершится фестиваль 24 августа чествованием победителей.

Церемонии и концерты фестиваля — бесплатные, но следует учитывать, что количество сидячих мест ограничено.

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