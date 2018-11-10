10.11.2018, 09:01

УЖЕ СЕГОДНЯ: "Живая библиотека" в Ласнамяэ — развейте стереотипы о жителях района!


rus.delfi.ee
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Tallinn ülevalt
Tallinn ülevaltFoto: Ilmar Saabas

В субботу в Ласнамяэ, в библиотеке Паэпеалсе (П.Пинна, 8) пройдет ”Живая библиотека”. Во время мероприятия все желающие смогут познакомиться с т.н. ”живыми книгами” — жителями Ласнамяэ, готовыми поделиться своими увлекательными жизненными историями. Начало в 11:30, участие — бесплатное!

Цель ”Живой библиотеки” — поддержать социальные связи и навести мосты между людьми с разным социальным и культурным фоном. Живые книги готовы рассказать свои истории в ходе свободного, честного и позитивного диалога. Событие предназначено для всех, кто хотел бы расширить свой взгляд на мир и выйти за пределы своих привычных представлений.

”Как о Ласнамяэ, так и о жителях района существует немало стереотипных представлений. Чисто по-человечески вполне понятно, что к тем, кого мы не знаем, мы склонны относиться с опаской и предубеждением. Поэтому-то и важно сосредоточиться на открытом общении, которое разрушило бы невидимые барьеры и помогло бы прийти к пониманию”, — поясняет Мария Дерлыш из НКО Ласнаидея.

”Мы можем полагать, что наше общество очень открытое, но в действительности все мы предпочитаем общаться с людьми, чем-то на нас похожими. Это нередко ведет к образованию социально-закрытых групп, не склонных к общению друг с другом. И если мы таким образом сами себя изолируем, то остаемся без новых интересных знакомств, которые обогатили бы наше мировосприятие”, — дополняет Дарья Дьяченко из Молодежного клуба ”Актив”.

Всего в живой библиотеке 15 книг, описание которых смотрите на сайте. Выбрать можно максимум 4 книги, вызвавших наибольший интерес. Знакомство с книгами на месте будет проходить в 4 тура, в маленьких группах (до 5 человек). Каждый тур длится полчаса; в это время книга рассказывает о себе, а у читателей есть возможность задать вопросы. Живые Книги будут делиться своими историями, которые для них самих могут быть очень личными и эмоционально непростыми. Поэтому важно, чтобы и читатели умели понимать и сочувствовать.

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