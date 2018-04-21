Уже сегодня! День открытых дверей в Рийгикогу посвящен году культурного наследия

Сегодня, 21 апреля, Рийгикогу отмечает свою 99-ю годовщину традиционным днем открытых дверей. В год культурного наследия гости смогут окунуться в прошлое вместе с сотрудниками Музея под открытым небом. О своей работе расскажет Центр консервации и оцифровки ”Kanut”. Морской музей Эстонии предложит семинары и представит выставку Летной гавани ”Сто лет под килем. История Эстонии в судах 1918–2018 гг.”. В ”Детской республике” Эстонского исторического музея вместе с друзьями можно будет создать государство своей мечты и ознакомиться с классикой эстонской мультипликации. Посетить можно и кукольный музей ”NUKU” и его семинар ”Игры NUKU”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

В кабинетах фракций можно будет встретиться с депутатами, а во время инфочаса — задать вопросы членам правительства. В течение всего дня все желающие могут принять участие в экскурсиях по замку, а также посетить башню ”Длинный Герман”.

День открытых дверей Рийгикогу начнется с приветственного концерта фольклорной музыки с балкона замка Тоомпеа. Во дворе замка гостей поприветствует спикер Рийгикогу Эйки Нестор.