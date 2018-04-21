21.04.2018, 09:51

Уже сегодня! День открытых дверей в Рийгикогу посвящен году культурного наследия

 (8)
rus.delfi.ee
EST 1
Riigikogu 13.11.2017
Foto: Madis Veltman

Сегодня, 21 апреля, Рийгикогу отмечает свою 99-ю годовщину традиционным днем открытых дверей. В год культурного наследия гости смогут окунуться в прошлое вместе с сотрудниками Музея под открытым небом. О своей работе расскажет Центр консервации и оцифровки ”Kanut”. Морской музей Эстонии предложит семинары и представит выставку Летной гавани ”Сто лет под килем. История Эстонии в судах 1918–2018 гг.”. В ”Детской республике” Эстонского исторического музея вместе с друзьями можно будет создать государство своей мечты и ознакомиться с классикой эстонской мультипликации. Посетить можно и кукольный музей ”NUKU” и его семинар ”Игры NUKU”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

В кабинетах фракций можно будет встретиться с депутатами, а во время инфочаса — задать вопросы членам правительства. В течение всего дня все желающие могут принять участие в экскурсиях по замку, а также посетить башню ”Длинный Герман”.

День открытых дверей Рийгикогу начнется с приветственного концерта фольклорной музыки с балкона замка Тоомпеа. Во дворе замка гостей поприветствует спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

В полдень в зале заседаний на вопросы посетителей ответят премьер-министр Юри Ратас, министр обороны Юри Луйк и министр культуры Индрек Саар.

ТОП

В кафе пройдет обсуждение ”Столетие наступило. Как и куда дальше?”, в котором примут участие члены Рийгикогу Моника Хауканымм, Лийза Овийр, Хенн Пыллуаас, Керсти Сарапуу, Хелир-Валдор Сеэдер и Урве Тийдус. Руководить обсуждением будет Урмас Вайно.

Темой традиционной мнемовикторины, в которой между собой соревнуются команды школьников и депутатов Рийгикогу, станет ”Эстонской Республике — 100”.

Завершит праздник концерт исполнителей фольклорной музыки Вильяндиской академии культуры Тартуского университета в Белом зале.

Первый избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное Собрание — был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года. Рийгикогу ежегодно отмечает это событие днем открытых дверей. В этом году день открытых дверей проводится в двадцатый раз.

Вход и мероприятия — бесплатно!

Программу найдете здесь.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Изначально планировалось их расчленить”. Свидетель рассказал подробности убийства двух кемеровских в ночном клубе Poseidon

21.04.2018
Детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Мужчина находится под усиленной защитой правоохранительных органов, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний и закрытии полигона

21.04.2018
Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.
Подробнее

Обвиненный в убийстве и отсидевший 20 лет Николаев: думайте, что хотите, но я невиновен

20.04.2018
В конце марта президент Кальюлайд помиловала ошибочно отсидевшего 20 лет Анатолия Николаева. На посвященной пожизненному заключению конференции он сказал, что потерял надежду на освобождение лишь один раз, когда получил ответ от КаПо: почему вы нам пишете и что хотите?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
167,20 €
-20% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
183,20 €
-35% Meeste käekell Police PL.14107JSBS/04
169,- €
109,85 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €

ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи

20.04.2018
Решение о необходимости подготовки серии мероприятий для живущих в Пыхья-Таллинне молодых людей было принято в феврале Круглым столом молодежи — консультативным органом, действующим при районной управе, в состав которого входят представители местных школ и молодежных организаций. О тм, для чего нужен подобный Совет и какие мероприятия ожидают молодежь этой части столицы, в студии DELFI рассказали старейшина управы Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд и представительница Круглого стола молодежи Кристи Рюйтель.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Гражданская интернет-война: в России пятый день не могут заблокировать Telegram

20.04.2018
Роскомнадзор все еще пытается заблокировать в России мессенджер Telegram и VPN-сервисы, предоставляющие к нему доступ. Пользователи интернета активно устанавливают сервисы для обхода блокировок и высмеивают действия властей.
Подробнее

В Тартумаа перед автомобилем выбежали три косули — пострадали 13-летняя девочка и 11-летний мальчик

21.04.2018
В Тартумаа произошло ДТП, где из-за выбежавших перед автомобилем трех косуль столкнулись Audi и уездный автобус. Двоих детей доставили с места происшествия в больницу.
Подробнее

Молодая тартуская хоккеистка сверкнула в сборной России

20.04.2018
В Финляндии завершился юниорский Кубок Европы (U-16) по хоккею среди девушек. Прошлогодние победительницы турнира россиянки, за которых выступала 15-летняя тартуская хоккеистка Кристи Шашкина, на сей раз вынуждены были довольствоваться третьим местом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В СДП слишком много салонной политики? По словам члена совета партии, решения принимаются за чашкой кофе на Тоомпеа

20.04.2018
По словам члена совета Социал-демократической партии (СДП) Кайдо Тамберга, в партии слишком много салонной политики. "Зачастую дела обсуждают за чашкой кофе на Тоомпеа, и связь с остальной организацией разорвана", — сказал Тамберг.
Подробнее